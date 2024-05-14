Sony, PlayStation'ı yeniden yapılandırıyor: Hulst ve Nishino ortak CEO olarak atandı!

Jim Ryan'ın emekliliğinin ardından Sony, PlayStation'u yönetmek için yeni bir yol haritası çiziyor. Hermen Hulst ve Hideaki Nishino, ortak CEO olarak atanarak platform ve oyun odaklı liderlik görevlerini üstlenecek. Bu hamle, Sony'nin oyun endüstrisindeki değişen dinamiklere uyum sağlama çabasının bir parçası olarak yorumlandı.

Sony, Jim Ryan'ın emekli olmasının ardından PlayStation işini yönetmek için yeni liderleri görevlendirdi. 1 Haziran'dan itibaren Hermen Hulst ve Hideaki Nishino'yu ortak CEO olarak görevlerine başlayacaklar. Şu anda PlayStation stüdyoları başkanı olan Hermen Hulst, Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) stüdyo iş grubu CEO'su olarak görevine Sony'de devam edecek. Hideaki Nishino ise SIE'nin platform iş grubu CEO'su olarak devam edecek ve her ikisi de Sony CFO ve SIE başkanı Hiroki Totoki'ye rapor verecekler.

Eski PlayStation patronu Jim Ryan'ın emekli olmasının ardından bu alışılmadık ortak CEO ataması yapıldı. Totoki, SIE'nin geçici CEO'su olarak görev yapıyordu ve SIE CEO rolü için yeni bir kişi aranıyordu, ancak Sony şimdi PlayStation'u platform ve oyunlar üzerindeki liderlik sorumluluklarını ayırmaya karar verdi. Nishino ve Hulst her ikisi de Sony'nin tecrübeli isimleri olup, Nishino 20 yıldan fazla süredir Sony'de çeşitli rollerde bulundular.

KRİTİK ZAMANDA BAŞA GELDİLER

Sony'nin PlayStation'ı yönetmek için ilk kez ortak CEO atadığı bu dönem, son 18 aydır işten çıkarmalarla sarsılan bir oyun endüstrisinin ortasında yaşandı. Sony bu yılın başlarında 900 PlayStation çalışanını işten çıkardı ve PlayStation VR oyunları geliştiren İngiltere'deki Londra Stüdyosunu kapattı. Microsoft bu yılın başlarında 1,900 Activision ve Xbox çalışanını işten çıkardı ve geçen hafta Redfall ve Hi-Fi Rush'ın arkasındaki Bethesda stüdyolarını kapatarak bir başka işten çıkarma turu daha gerçekleştirdi.

Sony'nin yeni PlayStation liderlerinin duyurusu aynı zamanda şirketin en son kazançlarını bildirmesi gereken saatlerden hemen önce geldi. Sony, geçen çeyrekte PS5 konsol satış tahminlerini düşürdüve bu yüzden gözler şirketin 31 Mart 2023'te sona eren 2023 mali yılında kaç adet PS5 birimi sattığı üzerinde. Ayrıca Sony'nin iddialı PlayStation PC planlarına ilişkin daha fazla ipucu öğrenebiliriz.