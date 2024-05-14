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Apple, Vision Pro'yu ilk kez ABD dışında satmaya hazırlanıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, Vision Pro&#039;yu ilk kez ABD dışında satmaya hazırlanıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü olan Apple Vision Pro, Amerika dışındaki ülkelerde de satışa sunulacak. Bu duyuru, WWDC 2024 etkinliği sonrasında yapılması bekleniyor.

Apple Vision Pro'nun Amerika dışındaki satışları yakında başlayacak. Apple'ın mağazalarında çalışan yüzlerce çalışanı, Apple'ın genel merkezine birkaç günlük Vision Pro eğitim oturumları için gidecekler.

Apple, Vision Pro'nun piyasaya sürülmeden önce benzer eğitim oturumları düzenlemişti. Çalışanlara, karma gerçeklik gözlüğünün tanıtımı ve potansiyel kullanıcıların sorularına nasıl cevap verecekleri öğretilmişti.

Apple, Vision Pro'yu ilk kez ABD dışında satmaya hazırlanıyor! - 1. Resim

HANGİ ÜLKELERDE SATILACAK?

Avustralya, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Singapur'daki mağazaların çalışanları, eğitim oturumlarına katılacaklar ve muhtemelen bu ülkeler, ABD dışında Vision Pro'nun bulunabileceği ilk ülkeler olacaklar. Bloomberg'in haberine göre WWDC etkinliği 10 Haziran'da başlayacak ve Apple Vision Pro'nun hangi ülkelerde satışa çıkacağına dair bilgi verecek.

Apple Vision Pro, ABD'de başlangıçta büyük ilgi görmüştü, ancak daha sonra ilgi azalmış ve Apple, sevkiyatları durdurma kararı almıştı. Ancak yakın zamanda uluslararası satışa açılmasıyla birlikte, Apple'ın istediği satış rakamlarına ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak gözlüğün 3.500 dolarlık fiyatı hala dikkat çekiyor. ABD dışındaki ülkelerdeki fiyatlandırma ise merakla bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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