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TikTok, yapay zeka destekli arama sonuçlarını test ediyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok, yapay zeka destekli arama sonuçlarını test ediyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok, yapay zeka kullanarak daha kapsamlı bir arama sonuçları sayfasını test ediyor. Yeni özellik arama vurguları olarak adlandırılıyor.

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, "AI Smart Search" olarak adlandırılan yeni özelliğiyle arama sonuçlarını geliştirmek için yapay zeka tabanlı bir entegrasyon sunuyor.

Bu yeni özellikle birlikte, kullanıcılar arama sonuçlarında ChatGPT'nin ürettiği cevapları da görebilecekler. Arama sonuçlarının en üstünde yer alacak olan "Öne Çıkanlar" bölümünde, ilgili terimle ilgili ChatGPT tarafından üretilmiş cevaplar yer alacak. Kullanıcılar böylece arama yaptıklarında sadece TikTok videolarıyla değil, aynı zamanda ChatGPT'nin derinlemesine cevaplarıyla da karşılaşacaklar.

TikTok, yapay zeka destekli arama sonuçlarını test ediyor! - 1. Resim

TikTok, bu entegrasyonun amacının kullanıcıların daha kapsamlı ve çeşitli içeriklere erişimini sağlamak olduğunu belirtiyor. Şirket, ChatGPT'nin güçlü yapay zeka yeteneklerini kullanarak kullanıcıların arama deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

TikTok, AI Smart Search özelliğinin hala test aşamasında olduğunu ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alacaklarını belirtiyor. The Verge'nin haberine göre, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek bir arama deneyimi sunması amaçlanıyor.

TikTok, yapay zeka destekli arama sonuçlarını test ediyor! - 2. Resim

Arama motoru olan Google'ın içerisinde de yeni yapay zeka özellikleri test edilmeye başlandı. Şu anda sadece Kanada'da kullanılabilen yeni uygulama Google'da arama yaptıktan sonra sayfanın ilk başında size yapay zeka önerileri sunuyor. TikTok, Google'dan hızlı davranarak bu özelliği kendi sistemine entegre edecek gibi görünüyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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