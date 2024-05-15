Google gözünü OpenAI'a dikti! Yeni video oluşturma aracı Veo duyuruldu!

Her şeyi Google yapacak! Arama motoru yeni yapay zeka özellikleriyle donatıldı

Her şeyi Google yapacak! Arama motoru yeni yapay zeka özellikleriyle donatıldı

Teknolojideki hızlı ilerlemeler, yapay zeka destekli medya üretiminde çığır açıyor. Google tarafından geliştirilen gelişmiş video üretim modelleri Veo ve Imagen 3 tanıtıldı. Bununla birlikte, ünlü sanatçılarla yapılan iş birlikleri ve AI Music Sandbox tarafından oluşturulan yeni demo kayıtları dikkat çekiyor.

Veo, sinematik ve görsel tarzda yüksek kaliteli 1080p çözünürlüklü videolar üreten son derece yetenekli bir model. Doğal dil ve görsel semantik anlayışa sahip olan Veo, kullanıcıların kreatif vizyonlarını yakından temsil eden videolar oluşturabilir. Model ayrıca, sinematik terimleri anlayarak benzersiz bir kreatif kontrol sağlar ve tutarlı görüntüler oluşturur.

ÜNLÜ SANATÇILAR

Donald Glover gibi ünlü sanatçılarla yapılan iş birlikleri, Veo'nun kreatif süreçte nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Bu iş birlikleri aynı zamanda teknolojiyi geliştirmek ve içerik üreticilerinin sürece dahil olmasını sağlamak için önemli bir rol oynuyor.

Imagen 3, yazılı metinden en yüksek kalitede görselleri üreten bir modeldir. Bu model, metni görüntüye dönüştürme konusunda benzersiz bir yetenek sunar ve içerik üreticilerine yeni bir kreatif alan açar.

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YAPAY ZEKA MÜZİKLERİ

Wyclef Jean, Marc Rebillet ve Justin Tranter gibi sanatçılar tarafından oluşturulan yeni demo kayıtları, AI Music Sandbox'ın kreatifliği nasıl teşvik ettiğini gösteriyor. Bu demo kayıtları, müziğin yapay zeka ile nasıl sentezlendiğini ve yeni seslerin nasıl keşfedildiğini gösteriyor.

Veo, çeşitli sinematik ve görsel tarzlarda bir dakikayı aşabilen yüksek kaliteli 1080p çözünürlüklü videolar üretir. Veo doğal dil ve görsel semantik anlayışa sahiptir ve kullanıcının kreatif vizyonunu yakından temsil eden videolar üretebilir; daha uzun istemlerde ayrıntıları doğru şekilde işleyebilir ve tonu yakalayabilir.

Veo ve Imagen 3 gibi yeni nesil modeller, yapay zekanın medya üretimindeki rolünü bir kez daha vurguluyor. Bu modeller, içerik üreticilerinin kreatif potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak ve gelecekte medya üretimini daha da dönüştürecek.