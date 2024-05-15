Apple, App Store'un 7 milyar doların üzerinde dolandırıcılık işlemini engellediğini açıkladı!

Teknoloji devi Apple, App Store'da her yıl milyarlarca dolar değerinde dolandırıcılık girişimini engellediğini duyurdu. Şirket, App Store'daki güvenlik önlemlerinin etkinliğini göstermek için yıllık bir dolandırıcılık önleme analizini kullanıcılarla paylaştı.

Apple'ın verdiği bilgilere göre, 2023 yılında yalnızca 1.8 milyar doların üzerinde, 2020 ile 2023 arasında ise toplamda 7 milyar doların üzerinde dolandırıcılık girişimini engelledi. Bu önlemler kapsamında, 14 milyondan fazla çalıntı kredi kartı tespit edilerek bloke edildi ve 3.3 milyon hesabın yeniden işlem yapması engellendi.

Geçen yıl, App Store'a sunulan 1.7 milyondan fazla uygulama, Apple'ın belirlediği gizlilik, güvenlik ve içerik standartlarını karşılamadığı için reddedildi. Ayrıca, 428.000 geliştirici hesabının 118.000'i kapatılarak sahte hesapların oluşturulması engellendi. Dolandırıcılık amacıyla 91.000'den fazla geliştirici kaydı reddedilirken, 153 milyondan fazla sahte kullanıcı hesabı engellendi ve 374 milyona yakın geliştirici ve kullanıcı hesabı kapatıldı.

Apple, ayrıca 47.000'den fazla yasa dışı uygulamayı tespit edip engellediğini ve neredeyse 3.8 milyon yasadışı uygulama indirme veya kullanma girişimini durdurduğunu açıkladı.

Geçen yıl, App Store'a girmeden önce incelenen uygulama sayısı 6.9 milyondu ve 192.000 geliştirici ilk uygulamalarını iPhone ve iPad için yayınladı. Ancak, App Store ekibi, kendini gizlemeyi başaran yasa dışı uygulamaları engellemeye çalıştı ve kullanıcıları dolandırmaya yönelik finansal hizmet uygulamalarını kaldırdı.

Apple, kullanıcıları dolandırıcılık, sahtekarlık ve gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya bırakabilecek alternatif uygulama mağazalarından veya web sitelerinden indirilen uygulamalara karşı uyarıda bulunarak, App Store dışından uygulama indirmenin riskli olduğunu vurguladı.

Bu önlemlerle, Apple, App Store'u iPhone kullanıcıları için en güvenli indirme kaynağı olarak konumlandırmaya devam ediyor.