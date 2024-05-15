Google'ın yeni projesi Gameface sayesinde yüzünüz ile oyun oynayabileceksiniz! Yeni uygulama Android'e geliyor!

Google I/O geliştirici konferansı bu yıl yapay zeka konusuna oldukça fazla odaklandı. Teknoloji devi, Aramak için dokun'u kullanmanın yeni yolları, Gemini'nin Google Haritalar ile entegrasyonu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yapay zeka özelliği ve işlevselliği tanıttı.

Google geleceğe dair bir göz atış sunarak Project Astra'nın yapay zekanın potansiyeline derinlemesine giriş yaptı. Ancak bu kadarla sınırlı değil, çünkü şirket ayrıca Project Gameface hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Google, geçen yıl Project Gameface'in lansmanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yeni proje, elinizde bir kontrolcü yada klavye mouse olmadan kontrolü yüzünüz ile kontrol etmesini sağlar.

Android'in erişilebilirlik servisi, Google'ın MediaPipe çerçevesi ve cihazın ön kamera gücüyle desteklenen bu özellik, kullanıcıların sadece yüz ifadeleriyle eylemler gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Örneğin, kullanıcılar ağızlarını açarak veya kaşlarını kaldırarak imleci hareket ettirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirler.

Yeni uygulama, yüz ve kafa hareketleriniz gerçek komutlara çevrilerek "imleci" veya Android'in dokunmatik ekran eşdeğerini kontrol etmenizi sağlıyor. İfadelerinizin uzaktan kumanda gibi olduğu, gerçek eylemlere dönüştüğü bir durum. Şirket, 52 jesti destekleyen jest özelleştirmesi sunuyor ve kullanıcıların eylemleri tetiklemek için jest boyutunu ayarlamalarına izin veriyor.

Google, Android için Project Gameface'i oluşturma yaklaşımının üç temel ilke etrafında döndüğünü söylüyor:

Engelli bireylere Android telefonlarla etkileşim kurmanın alternatif bir yolunu sunarak onları güçlendirme.

Geniş bir kitleye erişimi olan maliyet etkin bir çözüm geliştirme ve geniş çapta benimsenmesini teşvik etme.

Ürünün kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir olmasını sağlamak için başlangıçtaki Gameface lansmanından elde edilen bilgilerden ve rehber ilke ve görüşlerden faydalanma.



Şu anda, Project Gameface sadece geliştiricilerin erişebildiği bir özellik. Bu özelliği Android üzerindeki mobil oyunlara entegre etmeyi seçip seçmeyecekleri tamamen oyun geliştiricilerinin inisiyatifine kaldı. PhoneArena'nın haberine göre, Android platformu genelinde erişilebilirliği artırmak için akıllı bir hamle gibi görünen bu özelliğin geniş çapta benimsenmesi için şu anda Google'ın geliştiriciler ile toplantı yapması gerekmekte.