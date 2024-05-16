Göz hareketleriyle artık Apple cihazlarını kontrol edebilirsiniz! Yeni özellik duyuruldu

Apple'ın yeni erişilebilirlik özellikleri, iPhone ve iPad'inizi gözlerinizle kontrol etmenize, hareket hastalığını azaltmanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyor.

Apple, her yıl düzenlenen WWDC etkinliği öncesi yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl Personal Voice özelliği oldukça ilgi çekiciydi ancak bu yıl, iOS 18 güncellemesiyle öne çıkacak olan özellik göz takibi gibi görünüyor. Artık iPhone ve iPad kullanıcıları cihazlarını gözleriyle kontrol edebilecekler.

Bu yılın en önemli yeniliği, cihazın ön kamerasını kullanarak kullanıcının ekrandaki odak noktalarını belirleyen ve dokunma gerektirmeden sadece bakışlarıyla cihazı kontrol etmelerine imkan tanıyan Göz Takibi özelliği olacak. Şu anda göz takibi için ek bir cihaz gerekiyor ancak iOS 18/iPadOS 18 ile bu gereklilik ortadan kalkacak. Apple, kurulum ve kalibrasyon işlemlerinin saniyeler içinde tamamlanacağını ve cihazdaki tüm verilerin güvenli bir şekilde saklanacağını belirtti.

YENİ MÜZİK ÖZELLİKLERİ

Müzik Haptikleri ise işitme zorluğu yaşayan veya sağır olan kişilerin müzikten keyif almalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir başka özellik. iPhone, müziğin sesleriyle eşleştirilmiş dokunuşlar ve hassas titreşimler sağlayarak duyulabilir düzeyde müzik deneyimi sunması bekleniyor.

YOL TUTMASI ARTIK TARİH OLUYOR

Araç içinde seyahat edenler için geliştirilen bir diğer özellik Vehicle Motion Cues. Yeni özellik yolcuların hareket halindeyken yaşadıkları hareket hastalığını azaltmayı amaçlıyor. Apple'a göre, yapılan araştırmalar, hareket hastalığının genellikle görsel ve hissedilen duyumlar arasındaki çatışmadan kaynaklandığını gösteriyor.

HAREKET HASTALIĞI NEDİR?

Genellikle bir aracın hareketi sırasında veya oynak bir ortamda bulunurken hissedilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık, görsel uyaranlarla hissedilen hareketin iç kulağın içindeki denge mekanizmasıyla eşleşmemesi sonucu ortaya çıkar.

Araba, gemi, uçak veya salıncak gibi araçların hareketi sırasında, iç kulağın dengeyi algılama şekli ile gözlerin algıladığı hareket arasındaki uyumsuzluk, kişide bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtilere neden olabilir.

Bu durum, kişinin gördükleriyle hissettiği arasındaki çatışmadan kaynaklanabilir ve genellikle vücudun hareketini kontrol eden beyin bölgeleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanır. Hareket hastalığı, bazı insanlarda genetik yatkınlığa dayanabilir ve kişiden kişiye şiddeti değişkenlik gösterebilir.

Apple, iPhone ve iPad'lerdeki ses tabanlı kontrol özelliklerini geliştirmek için de çalışıyor. Vocal Shortcuts, kullanıcıların özel eylem ifadeleri atayarak ve bunları yüksek sesle söylediklerinde karmaşık görevleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, serebral palsi, ALS veya felç gibi rahatsızlıklardan muzdarip kullanıcılar için dikte ve konuşma tanıma doğruluğunu artıracak yeni bir mod olan Listen for Atypical Speech'i getiriyor.

Apple, mevcut iOS özelliklerini CarPlay arayüzü aracılığıyla da kullanılabilir hale getirerek ses kontrolü, renk filtreleri ve ses tanıma gibi özelliklerin erişilebilirliğini artırıyor. Ayrıca, VisionOS'ta Canlı Altyazılar, Büyüteç'te yeni Okuyucu modu ve Assistive Touch kullanıcıları için sanal trackpad gibi birçok yeni erişilebilirlik özelliği sunulacak.