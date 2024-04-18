Huawei Pura 70, Pura 70 Pro ve Pro+ tanıtıldı!

Geçtiğimiz günlerde Huawei, kullanıcılar tarafından sevilen P serisi isminden vazgeçmiş ve markanın yeni telefon isimlerini Pura isimlendirmesiyle tanıtacağını açıklamıştı. Uzun zamandır tanıtılması beklenen yeni seri Çin'de satışa sunuldu.

Huawei'nin merakla beklenen yeni modelleri Çin'de satışa çıktı. Yeni telefon serisi beklenildiği gibi amiral gemisi olarak nitelendirilen özelliklerle gelirken, Huawei yeni serisi olan Pura telefonlarını son teknolojilerle donatarak yeni seride iddialı olmak istiyor.

Huawei'den dört yeni telefon duyurusu geldi:

Huawei Pura 70

Huawei Pura 70 Pro

Huawei 70 Pro+

Huawei 70 Ultra

TASARIM

Huawei, Pura 70 serisinde tasarım konseptinde değişikliğe gidiyor. Arka tarafta üçgen şeklinde bir kamera konumlandırırken, kamera modülünün tasarımı diğer akıllı telefonlardan biraz farklı.

Huawei Pura 70, keskin bir tasarıma sahipken Pro modelleri biraz daha kavisli kenarlara sahip. Pura 70, 207 gram ağırlığındayken, Pro modelleri 220 gram ağırlığında. Her telefon için çeşitli renk seçenekleri kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

EKRAN

Huawei'nin yeni telefonlarından olan Pura 70, 6,6 inçlik bir ekran ile satışa sunuldu. Pro modelleri 6,8 inç daha büyük bir ekran ile gelmekte. Her üç modelin ortak noktası 1MS 120Hz LTPO adaptif yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve 300 Hz dokunmatik ekran okuyucusuna sahip OLED ekrana sahip olmasıdır. Ekran kırılmasına karşı Kunlun Glass koruması kullanıldı.

KAMERA

Huawei P serisi üst düzey telefonları kamera özellikleriyle oldukça iddiaylıydı. Huawei yeni serisi olan Pura telefonlarıyla da aynı başarıyı yakalamak istiyor. Pura 70, 50 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 12 Megapiksel periskop telefoto lensli üç adet arka kamerasıyla geliyor. Ön kamerasında sadece 13 Megapiksellik bir çentik bulunmakta.

Pura 70 Pro ve Pro+ aynı kamera özelliklerine sahip. 50 Megapiksel ana kamera, 12,5 Megapiksel ultra geniş ve 48 Megapiksel makro telefoto lense sahiptir. XMAGE sistemi ile güçlendirilen Huawei P 70 serisi kaliteli fotoğraflar sunmanıza yardımcı olacak.

BATARYA ve PERFORMANS

Huawei Pura 70 serisi, Maleoon 910 GPU içeren Kiron 9010 çip ile satışa sunuldu. Batarya konusunda standart model olan Pura 70, 66W kablolu hızlı sarj ve 50W kablosuz sarj desteği sunan 4900 mAh batarya ile geliyor.

İkiz kardeşler Pro ve Pro+ modelleri ise benzer batarya ve sarj hızlarına sahip. Pro modelleri 100W kablolu hızlı sarj ve 5050 mAh pil kapasitesine ayrıca 80W kablosuz sarj desteğine sahip.

FİYAT

Huawei P serisinde kullanıcı dostu fiyat etiketleriyle Android severlerin gözdesi haline gelmişti. Pura serisinde de nispeten aynı durumun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Pura 70'in başlangıç fiyatı Çin'de 5,499 Yuan (~759 Dolar), Pro'nun satış fiyatı 4,99 Yuan (~899 Dolar) ve son olarak Pro+'ın ise 7,999 Yuan (~1105 Dolar) olarak açıklandı.