Google, I/O 2024 etkinliğinde arabalar için yeni özelliklerini duyurdu!

Google, I/O 2024 etkinliğinde duyurduğu 100'den fazla yenilik arasında Android Auto ve Android Automotive OS'a yönelik yeni uygulamalar ve özelliklerle dikkat çekti. Arama devi Google, otomobil ekosisteminin geliştirilmesine olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

Android Auto kullanılan 200 milyondan fazla araç bulunduğunu ve Google'ın yerleşik olarak sunulduğu neredeyse 40 araba modelinin olduğunu açıkladı.

Bu nedenlerden dolayı ve diğerleri için, Google, Max, Peacock ve Angry Birds gibi yeni eğlence uygulamalarını Google'ın varsayılan olarak yüklenen araçlara getirdiğini duyurdu. Ayrıca, Uber Driver uygulamasının artık Android Auto'da mevcut olduğu açıklandı. Böylece sürücüler daha büyük bir ekranda sürüşleri kabul edebilir ve teslimatlar alabilir, ayrıca adım adım yönlendirmeler alabilirler.

Google, Google Cast'in Android Automotive OS'lu araçlara gelmekte olduğunu doğruladı ve bunun ilk olarak Rivian ile başlayacağını belirtti. Yeni özellik sayesinde, kullanıcılar telefonları veya tabletlerinden video içeriğini araca park halindeyken doğrudan aktarabilecekler.

Son olarak, Google, mobil uygulamaları araçlara getirme sürecini geliştirmek amacıyla "Car ready mobile apps" programını tanıttı. Yeni programın bir parçası olarak, Google, uyumlu ve büyük ekranlara uygun mobil uygulamaları gözden geçirerek, bunların güvenli ve otomobil ekosistemine uyumlu olup olmadığını kontrol edeceğini vaat ediyor.

Uygun bir uygulama otomatik olarak Google'ın yerleşik olduğu araçlarda dağıtım için seçilecek ve Android Auto'da mevcut olacak, geliştiricilerin yeni bir sürüm geliştirmesi veya ek çalışma yapması gerekmeyecek.

PhoneArena'ya göre, Car ready mobile apps programı önümüzdeki aylarda başlayacak ve öncelikle video, oyun ve tarayıcılar gibi uygulamalar öncelikli olacak.