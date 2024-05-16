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Avrupa Birliği, Meta'yı soruşturuyor: Facebook ve Instagram'da çocuk güvenliği ihlalleri iddiasıyla harekete geçildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa Birliği, Meta&#039;yı soruşturuyor: Facebook ve Instagram&#039;da çocuk güvenliği ihlalleri iddiasıyla harekete geçildi!
Ab Komisyonu, Meta, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'da reşit olmayanların korunmasına ilişkin Birlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Meta hakkında soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Meta'nın çocukların korunmasıyla bağlantılı alanlarda AB Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Avrupa Birliği, Meta'yı soruşturuyor: Facebook ve Instagram'da çocuk güvenliği ihlalleri iddiasıyla harekete geçildi! - 1. Resim

Komisyonun, Facebook ve Instagram sistemlerinin, algoritmaları da dahil olmak üzere, çocuklarda davranışsal bağımlılıkları teşvik edebileceği ve aynı zamanda "tavşan deliği etkisi" olarak adlandırılan sonuca yol açabileceği belirtilen açıklamada, Meta'nın uygulamaya koyduğu yaş doğrulama yöntemlerinin de sorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Komisyonun bu konuda ek bilgi ve kanıt toplamaya devam edeceği bildirildi.

Avrupa Birliği, Meta'yı soruşturuyor: Facebook ve Instagram'da çocuk güvenliği ihlalleri iddiasıyla harekete geçildi! - 2. Resim

AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasa kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar katı kurallara tabi tutuluyor. Teknoloji şirketlerinin, platformlarındaki yasa dışı ve zararlı içerikle mücadele etmek için çeşitli tedbirler uygulaması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak para cezaları uygulayabiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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