MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'ndan heyecan dolu anlar!
Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı
Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda devam eden Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'nın basın günü yapıldı
Tatbikatın amacı, Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini test etmek ve iyileştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkelerle birlikte çalışabilirlik düzeyini artırmak, işbirliği alanlarını tanımlamak olarak açıklandı.
Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan 'Skorsky' tipi helikopterlerle gerçekleştirilen personel kurtarma eğitimleri, CN-235 tipi kargo uçağından paraşütle yardım paketi atma ve paraşütle atlama eğitimleri ile Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 'Cougar' tipi helikopterlerle gerçekleştirilen su üzerinden personel kurtarma eğitimlerini içeren görüntüler de bulunuyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı