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Haberler > Teknoloji > MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'ndan heyecan dolu anlar!

MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'ndan heyecan dolu anlar!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı&#039;ndan heyecan dolu anlar!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda devam eden Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'nın basın günü yapıldı

 
Tatbikatta yer alan Atak helikopteri de basına tanıtıldı, ardından tatbikat sahasında birlikler tarafından görevler icra edildi.
 
MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'ndan heyecan dolu anlar! - 1. Resim
 
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla sürdüğü belirtildi.
 
 
MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'ndan heyecan dolu anlar! - 2. Resim

Tatbikatın amacı, Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini test etmek ve iyileştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkelerle birlikte çalışabilirlik düzeyini artırmak, işbirliği alanlarını tanımlamak olarak açıklandı.

MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'ndan heyecan dolu anlar! - 3. Resim

Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan 'Skorsky' tipi helikopterlerle gerçekleştirilen personel kurtarma eğitimleri, CN-235 tipi kargo uçağından paraşütle yardım paketi atma ve paraşütle atlama eğitimleri ile Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 'Cougar' tipi helikopterlerle gerçekleştirilen su üzerinden personel kurtarma eğitimlerini içeren görüntüler de bulunuyordu.

MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'ndan heyecan dolu anlar! - 4. Resim

Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda devam eden Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'nın basın günü yapıldı. Program kapsamında birlikler tarafından görevler icra edildi.
MSB paylaştı! Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'ndan heyecan dolu anlar! - 5. Resim
Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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