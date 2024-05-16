Netflix, 40 milyon kullanıcısına yönelik reklam teknolojisi platformunu başlattı!

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Netflix, Upfronts sunumunda, reklam işine girişinin ardından sadece bir buçuk yıl sonra kendi reklam teknoloji platformunu başlatma kararı aldığını duyurdu. Bu adım, Google, Amazon ve Comcast gibi reklam sunucularına sahip diğer endüstri devleriyle rekabet etmesini sağlayacak.

Bu duyuru, yayın devinin reklam stratejisinde önemli bir değişikliği işaret ediyor. Şirket, başlangıçta reklam teknolojisini geliştirmek için Microsoft ile iş birliği yapmıştı. Bu, Netflix'in reklam alanına hızlı bir giriş yapmasını ve on yıldan fazla süredir kendi reklam sunucusuna sahip olan Hulu gibi rakiplerine yetişmesini sağladı.

Kendi bünyesinde reklam teknolojisi başlatmasıyla, Netflix reklam geleceğinin tam kontrolünü ele almak üzere pozisyonunu güçlendiriyor. Bu stratejik adım, şirketin 270 milyon aboneye sahip devasa kullanıcı tabanı ile uyumlu ve kişiselleştirilmiş reklam deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyacak.

Netflix'in reklamlardan sorumlu başkanı Amy Reinhard, 'Kendi reklam teknolojimizi içeri almak, Netflix'i bugün akış teknolojisinin lideri yapan mükemmellik seviyesiyle reklam planını desteklememize olanak tanıyacak' dedi. 'Reklamları nasıl sunacağımız konusunda son derece stratejik davranıyoruz çünkü üyelerimizin olağanüstü bir deneyim yaşamasını istiyoruz. Rakiplerimizin önünde kalmak için derin tüketici araştırmaları yapıyoruz, böylece üyeler ve markalar için daha iyi fırsatlar sunuyoruz.'

Netflix, kendi içerisindeki çözümünün reklamların nasıl sunulduğunu tam olarak nasıl değiştireceğini belirtmedi, ancak muhtemelen genel reklamlardan uzaklaşacak. Financial Times'a göre, Netflix 'bölümlü' kampanyalarla denemek istiyor, bu da tekrarlayan reklamlar yerine bir hikaye anlatan bir dizi reklamı içeriyor.

Sunum sırasında Netflix, bu yaz The Trade Desk, Google'ın Display & Video 360 ve Magnite'ı da içerecek şekilde satın alma yeteneklerini genişleteceğini de belirtti. Rakip Disney+ da dikkate değer şekilde The Trade Desk ile reklam anlaşmasına sahip.

Netflix ayrıca reklam destekli seviyesinin başarısını övdü ve dünya çapında aylık 40 milyon aktif kullanıcının bu planı tercih ettiğini bildirdi. Reklam destekli seviyenin başlatılmasından altı ay sonra yaklaşık 5 milyon kullanıcıya sahipti.