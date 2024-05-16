Sony, PlayStation Plus Mayıs 2024 oyunlarını duyurdu: Red Dead Redemption 2 ücretsiz!

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 17:24 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 17:29 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sony'nin PlayStation Plus üyeleri için müjdelediği Mayıs 2024 oyunları belli oldu. 21 Mayıs'tan itibaren PS Plus Extra ve Premium üyeleri, kataloğa eklenecek 9 oyunun tadını çıkaracak. Bu ayın öne çıkanı ise ünlü Red Dead Redemption 2 oldu.