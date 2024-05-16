Sony, PlayStation Plus Mayıs 2024 oyunlarını duyurdu: Red Dead Redemption 2 ücretsiz!
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sony'nin PlayStation Plus üyeleri için müjdelediği Mayıs 2024 oyunları belli oldu. 21 Mayıs'tan itibaren PS Plus Extra ve Premium üyeleri, kataloğa eklenecek 9 oyunun tadını çıkaracak. Bu ayın öne çıkanı ise ünlü Red Dead Redemption 2 oldu.
Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium Abonelikleri İçin Mayıs 2024 Oyunlarını Duyurdu!
Sony, oyunculara heyecan verici bir haberle geldi. Mayıs 2024 için PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliklerine eklenecek yeni oyunlar açıklandı.
Bu yeni eklemeler arasında dikkat çeken oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, Deceive Inc. ve Crime Boss: Rockay City bulunuyor. Oyuncular, bu oyunlara 21 Mayıs tarihinden itibaren tam erişim sağlayabilecekler.
PlayStation Plus Extra ve Premium Mayıs 2024 Oyunları
- Red Dead Redemption 2 (PS4)
- Deceive Inc. (PS5)
- The Settlers: New Allies (PS4)
- Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)
- Cat Quest (PS4)
- Cat Quest II (PS4)
- The LEGO Movie 2 Videogame (PS4)
- Watch Dogs (PS4)
- The Sims 4 City Living (PS4)
- Crime Boss: Rockay City (PS5)
PlayStation Plus Premium Klasik Oyunları
- 2Xtreme (PS4, PS5)
- G-Police (PS4, PS5)
- Worms Pinball (PS4, PS5)
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi