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Haberler > Teknoloji > Türkiye, Orta Doğu'da fintek fuarında TÖDEB ve yerli markalarla öne çıktı!

Türkiye, Orta Doğu'da fintek fuarında TÖDEB ve yerli markalarla öne çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Orta Doğu&#039;da fintek fuarında TÖDEB ve yerli markalarla öne çıktı!
Payfix, Haber

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Seamless Middle East 2024 Fuarı’nda Türkiye, milli katılım ile temsil edildi. Fuar sona ererken fintek şirketlerinin bulunduğu Türkiye pavilyonu ise yoğun ilgiyle karşılandı.

Bu yıl 24’üncü kez kapılarını açan Seamless Dubai, 750 firma ve 500 konuşmacıyı ağırlarken, 25 bin üzerinde ziyaretçinin akınına uğradı. Organizasyonda, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle açılan Türkiye Pavilyonu ziyaretçi akınına uğrarken, pavilyonda bulunan 8 Türk markası ilgi odağı oldu.

Türkiye, Orta Doğu'da fintek fuarında TÖDEB ve yerli markalarla öne çıktı! - 1. Resim

Türkiye'nin ilk kez milli katılım ile temsil edildiği dev fuarda yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten PayFix Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serhat Akdağ, "Fuarda ülkemizi temsilen Payfix olarak yerimizi almanın haklı gurunu yaşadık. Binlerce sektör profesyoneli standımızı ziyaret etti ve iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık. Türk fintek sektörünün geldiği seviyeyi tüm dünyaya göstermiş olduk bu organizasyonda. 3 günlük süreçte bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin ve TÖDEB Genel Sekreteri Sühendan Enisel’e teşekkürlerimi iletiyorum. Şirket olarak bu ve bunun gibi küresel organizasyonların ülkemize katacağı katma değerin de farkındayız. Ülkemizin güçlü fintek ekosistemini ve PayFix'in vizyonunu bu tür platformlarda anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye, Orta Doğu'da fintek fuarında TÖDEB ve yerli markalarla öne çıktı! - 2. Resim

25 binden fazla ziyaretçinin binin üzerinde firma ve start-up ile buluştuğu organizasyon B2B görüşmelere ve sektörün geleceğine yön verecek panellere sahne oldu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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