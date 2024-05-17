Rockstar Games, yüzyılın hatasını yaptı! Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi yanlışlıkla mı açıklandı?

Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi, bir finansal rapordan ortaya çıktı. Video oyun şirketi Take-Two, yıl sonu mali raporunu çevrimiçi olarak yayınladı. GTA VI, selefi GTA V'den on yıldan fazla bir süre sonra piyasaya sürülecek.

Tüm zamanların en başarılı video oyun serilerinden biri olan GTA VI hakkında herhangi bir haber, uzun süredir yeni bir oyun bekleyen hayranlar tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. Ancak dikkatli oyuncular, GTA VI'nın ne zaman çıkacağına dair bir ipucu yakaladılar.

Bu ipucu, yayıncı Take-Two'nun yıl sonu mali raporundan geldi. Raporda, markanın geliştirdiği yaklaşan oyunların çıkış tarihleri yer aldı. Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi, dünya çapında oyun severleri heyecanlandıracak bir duyuruyla geldi.

Bu ipucu, yayıncı Take-Two'nun yıl sonu mali raporundan geldi. Raporda, markanın geliştirdiği yaklaşan oyunların çıkış tarihleri yer aldı. Ekran görüntüsünde, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsol sürümlerinin 2025 sonbaharında çıkmasının planlandığını gösteriliyor.

Haberle ilgili olarak X platformunda tepki veren GTA hayranları, karışık duygular ifade ettiler. Bir kullanıcı, kendi pazarlama yol haritası tahmininin Take-Two tarafından yayınlanan potansiyel çıkış tarihi ile örtüştüğünü belirten bir ekran görüntüsü paylaştı ve çıkış tarihinin Kasım ve Aralık 2025 arasında olacağını tahmin etti.

MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

2024’ün dördüncü çeyreğine dair mali raporunu paylaşan yayıncı Take-Two, GTA 6’yı 2025 sonbaharında piyasaya sürmeyi hedeflediğini belirtti. Geliştirici Rockstar Games’in benzersiz bir eğlence deneyimi sunacağını aktaran şirket, “Serinin ticari etkisine ilişkin beklentilerimiz artmaya devam ediyor. Önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerde muazzam bir büyüme görmeyi bekliyoruz” dedi.

DailyMail'in haberine göre Take-Two'dan rapora eşlik eden bir açıklama şöyle: "Mali 2025'e olumlu bir ivmeyle girerken, 5,55 ila 5,65 milyar dolar arasında Net Rezervasyonlar sunmayı bekliyoruz. Görünümümüz, Rockstar Games'in Grand Theft Auto 6 için daha önce belirlediği Takvim 2025 penceresinin Takvim 2025 Sonbaharı'na daraltılmasını yansıtıyor."

Şirket şunları ekledi: "İleriye baktığımızda, Şirketimizin yeni başarı seviyelerine ulaşmaya hazır olduğuna inanıyoruz ve Mali 2025, 2026 ve 2027 için net rezervasyonlarda ardışık büyüme sağlamayı bekliyoruz." açıklaması yapıldı.

Rockstar Games'in yeni oyununu oyun dünyası sabırsızlıkla bekliyor ve insanlar şimdiden heyecanlarını gizleyemiyor.