HÜRJET Samsun'da gösteri gerçekleştirecek! İlk kez yuvasından ayrılacak...

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Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bugüne kadar TUSAŞ tesislerinde yürütülen test uçuşlarının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk kez yuvasından ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen HÜRJET projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride bırakılıyor.

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kağıt üzerindeki çizimlerden gerçeğe dönüştürülen ve gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştirecek.

Bu gösteriyle HÜRJET, bir anlamda yuvası konumundaki tesislerden ilk kez ayrılarak TUSAŞ semalarından farklı bir yerde uçuş yapacak.

Jet eğitim, harbe hazırlık, red aircraft uçağı ve uçak gemisi versiyonları yanında akrotim gösteri uçağı versiyonu da olacak HÜRJET, bugüne kadar yapılan testlerde 56 sorti yapıp 65 saat havada kaldı.

Uçak sistemlerinin geliştirme ve doğrulama testleri yapılarak mevcut limitasyonları açılan HÜRJET'in, zarf genişletme testleri ile kabiliyetleri artırıldı ve bunları gösterme fırsatı buldu. Daha yüksek sürat ve irtifalara çıkan HÜRJET, gökyüzünde daha agresif manevralar yapabilir hale geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kullandığı NF-5 uçaklarının yerini ilerleyen dönemde HÜRJET'in alması planlanıyor. HÜRJET, Türk Yıldızları ile kol uçuşu da gerçekleştirdi.

2025'TE TÜRK HAVA KUVVETLERİNE KATILACAK

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Üretimi tamamlanan ilk komponent, 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı. Montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri (iniş takımı, kablaj, kanopi mekanizma, elektrik testleri) başlatılan HÜRJET, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan aviyonik sistem, elektrik sistemi ve yakıt testlerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te piste çıkan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

İlk uçuşu için 07.35'te havalanan HÜRJET, 26 dakika havada kalarak emniyetli şekilde uçuşunu tamamladı. Test boyunca 14 bin feet irtifaya çıkan HÜRJET, 250 knot hava süratine ulaştı. HÜRJET, ilk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerini sürdürdü.

TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak üretmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşterilere teslim edilmesi planlanıyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının 2025'te başlaması öngörülüyor.