Trump'ın X (Twitter) rakibi uygulaması Truth Social 327,6 milyon dolar zarar açıkladı!

Trump Medya ve Teknoloji Grubu, eski Başkan Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social'ın sahibi olarak, halka açık ilk kazanç raporunda 327,6 milyon dolarlık bir net zarar açıkladı.

Trump Medya ve Teknoloji Grubu, 31 Mart’ta sona eren çeyrekte 327,6 milyon dolar zarara uğradığını bildirdi. Bu rakam, özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) Digital World Acquisition Corp. ile birleşmesinden kaynaklanan 311 milyon dolarlık masrafları da içeriyor.

Şirket, ilk çeyrekte 770,500 dolarlık kazanç sağladı. Ancak bu gelir büyük ölçüde yeni başlayan reklam çalışmalarından kaynaklandı. Bu rakam, geçen yıl kazanılan 1,1 milyon dolarlık kazançtan daha az.

Trump Medya, mali kayıtlarının yakın zamanda atanan muhasebe firması Semple, Marchal & Cooper tarafından incelendiğini duyurdu. Bu karar, federal mahkemelerin, şirketin önceki muhasebe firmasına karşı dolandırıcılık suçlamaları yapılmasının ardından değiştirildi.

DOLANDIRICILAR İLE YOLLAR AYRILDI

Trump Medya ve Teknoloji Grubu, federal mahkemenin yakın zamanda dolandırıcılık ile suçladığı bağımsız kamu muhasebe firması BF Borgers ile çalışmayı durdurdu. Medya şirketi, BF Borgers’ı bağımsız kamu muhasebe firması olarak 3 Mayıs'ta görevden aldı ve bu da çeyrek dönem kazanç raporunun açıklanmasında gecikmeye neden oldu.

Trump Medya'nın daha önce en az iki kez denetçi değiştirdiğini, birinin Temmuz 2023'te istifa ettiğini ve bir diğerinin Mart ayında yönetim kurulu tarafından görevden alındığını, ardından BF Borgers ile tekrardan çalışmaya başladığı açıklanmıştı. Nasdaq'ta "DJT" sembolü altında listelenen hisse, Mart ayında işlem görmeye başlamış ve aynı ayın ilerleyen dönemlerinde neredeyse 80 dolara kadar yükselmişti.

GELECEK KONUSUNDA İYİMSER

Trump Medya yaptığı basın açıklamasında, büyümenin bu erken aşamasında şirketin sadece çeyrek dönem kazançlarına odaklanmak yerine uzun vadeli ürün geliştirmeye odaklandığını vurguladı. Reklam çalışmalarının henüz yeni olduğu ve yayın hizmetleri gibi yeni ürünlerin gelecekteki sonuçları iyileştirebileceği konusunda iyimser bir bakış açısına sahip olduğu aktarıldı.

Tech Times'ın haberine göre şirketin operasyonlarını sürdürebilmek için yeterli nakit rezervine sahip olduğu ve emin adımlarla ilerlenmek istediği vurgulandı. Şirket Mart sonu itibarıyla, yakın zamanda halka açılma sürecinin katkısıyla 274 milyon dolar nakitlerinin olduğunu açıkladı.

CEO Devin Nunes, birkaç yıl süren birleşmenin tamamlandığını ve birleşme sağlandığını belirtti. Bu sonuç, şirketin kasasına nakit akışı sağlamış ve gelecek için yükselme beklediklerini açıkladı.