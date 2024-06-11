iPhone'ların mesajlaşma uygulaması yenileniyor! Kalın, altı çizili, italik ve yeni efektlere sahip...

Tüm dünyanın gözü dün WWDC 2024 etkinliğindeydi. Apple, iOS 18 ile birlikte iPhone'larda bulunan mesajlar uygulamasına yeni özellikler ekliyor

iMessage ayrıca bir mesajdaki kelimelere "dinamik, hareketli" bir görünüm kazandırmak için tek tek uygulanabilen yepyeni metin efektleri de kazandı. Bu efektler arasında büyük, küçük, salla, patla, dalgalan, çiçek aç ve titreşim yer alıyor.

iOS 18'deki diğer yeni Mesajlar uygulaması özellikleri arasında Android kullanıcılarıyla daha iyi mesajlaşmak için RCS desteği, mesajları daha sonra gönderilmek üzere zamanlama seçeneği, herhangi bir emojiyi tapback olarak kullanma yeteneği, Wi-Fi ve hücresel ağlar kullanılamadığında uydu bağlantısı üzerinden mesaj gönderme yeteneği ve daha fazlası yer alıyor.

iOS 18'in ilk geliştirici betası şu anda kullanılabilir durumda ve Temmuz ayında herkese açık bir beta yayınlanacak. Güncellemenin Eylül ayında herkesin kullanımına yayınlanması bekleniyor.