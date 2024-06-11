Yeni tanıtılan iOS 18 işletim sistemi kontrol panelinde değişikliğe izin veriyor!

Dün gece gerçekleşen Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) iPhone kullanıcıları için yeni tasarımsal değişiklikler duyuruldu.

iPhone kullanıcıları, telefonun ayarlar bölümünde bir seçeneği aramak yerine kontrol paneli sayesinde yapacağı işlemlere kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

Apple, kontrol paneline bütün seçeneklerin eklenmesine izin vermiyordu fakat yeni tanıtılan iOS 18 işletim sistemiyle birlikte kullanıcılar artık yeni seçenekler ekleyebilirken, tasarımsal olarak kontrol panelini değiştirebiliyorlar.

IPHONE ANA EKRANINDA YENİ ÖZELLEŞTİRMELER

iOS 18 ile birlikte, iPhone kullanıcıları ekranının sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırdığında daha fazla denetim ekranına ulaşılabiliyor.

Kullanıcıların en sık kullandığı özellikleri yeni tanıtılan gruplama özelliği sayesinde tek bir sayfada bütün özellikler toplandı ve iPhone'a sahip olan kişiler kolay bir şekilde yeni gruplara ulaşabilicekler.

Yeni tanıtılan denetim ekranı sayesinde kilit ekranında bulunan kamera ve el feneri düğmeleri artık değiştirilebiliyor.