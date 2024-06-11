iOS 18 ile birlikte artık ana ekran tasarımı değiştirilebiliyor!

iOS 18, iki önemli değişiklikle dün akşam duyuruldu. iPhone kullanıcıları uygulama simgelerinin renklerini ve yerlerini artık istediği şekilde değiştirebiliyor.

Dün gece gerçekleşen, Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) iOS 18 için yeni özellikler tanıtıldı. iPhone kullanıcıları yeni gelen özelliklerden memnun olurken, bazı kullanıcılar eski tasarıma bağlı kalmak istiyor.

iPhone kullanıcıları artık uygulama simgelerini ana ekran üzerinde istediği yere yerleştirebileceği güncelleme dün tanıtıldı. Ancak Windows benzeri bir simge sistemi mevcut. Ana ekran üzerinde belirli simetrik kurallar var ve bu kurallara uyulması gerekiyor.

Arka plana koyduğunuz fotoğrafı daha ön plana çıkartabileceğiniz yeni düzenlemelere artık şirket izin veriyor.

UYGULAMA RENKLERİ ARTIK DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Yıllardır iPhone kullanıcıları farklı yöntemlerle uygulamaların simgelerini değiştirebiliyordu. Ancak bu çok meşakkatli bir işlem olduğu için çoğu kullanıcı değiştirme yöntemlerini kullanmıyordu. Apple, yeni tanıttığı işletim sistemiyle birlikte uygulama simgelerinin renklerini daha koyu veya daha renkli bir şekilde değiştirmeye izin veriyor.

Simgeler sistemin tema tercihine göre renk değiştirebilirken, sabit bir renk paleti de seçilebiliyor.