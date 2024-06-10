Herkesin merakla beklediği iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri sızdırıldı!

iOS 18 ve iPadOS 18 ile uyumlu olan iPhone ve iPad modelleri sızdırıldı. Apple, WWDC 2024 etkinliğin öncesinde yeni işletim sistemiyle ilgili bir çok bilgi ortaya çıktı.

Apple sızıntılarıyla ünlü bir X kullanıcısı, yayınladığı son gönderide iOS 18'in hangi telefonlara geleceğini sızdırdı. Gelen bilgilere göre iPhone XR ve daha yeni modellerin iOS 18 alacağını iddia etti. Şu anda iOS 17 ile çalışan tüm iPhone'ların bir sonraki güncellemeyi telefonlarına indirebileceği anlamına geliyor.

Yeni duyurulacak olan iOS 18 güncellemesini alacak telefonların listesi:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Nesil)

iPhone SE (3. Nesil)

iOS 18'in Apple'ın iPhone işletim sisteminde “Apple Intelligence” olarak adlandırılan yapay zeka destekli bir versiyona sahip olacağı ve bu yeni özelliklerin iPhone 15 Pro altındaki cihazların desteklemeyeceği sızdırıldı.

MacRumors'un haberine göre Apple, iPadOS 18'in A10X Fusion çip kullanan 10,5 inç iPad Pro ve ikinci nesil 12,9 inç iPad Pro desteğini keseceği bildirildi. Altıncı nesil iPad de uyumluluk listesinden çıkarılıyor, ancak yedinci nesil iPad desteklenmeye devam ediliyor.