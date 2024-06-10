Herkesin merakla beklediği iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri sızdırıldı!
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
iOS 18 ve iPadOS 18 ile uyumlu olan iPhone ve iPad modelleri sızdırıldı. Apple, WWDC 2024 etkinliğin öncesinde yeni işletim sistemiyle ilgili bir çok bilgi ortaya çıktı.
Apple sızıntılarıyla ünlü bir X kullanıcısı, yayınladığı son gönderide iOS 18'in hangi telefonlara geleceğini sızdırdı. Gelen bilgilere göre iPhone XR ve daha yeni modellerin iOS 18 alacağını iddia etti. Şu anda iOS 17 ile çalışan tüm iPhone'ların bir sonraki güncellemeyi telefonlarına indirebileceği anlamına geliyor.
Yeni duyurulacak olan iOS 18 güncellemesini alacak telefonların listesi:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. Nesil)
- iPhone SE (3. Nesil)
iOS 18'in Apple'ın iPhone işletim sisteminde “Apple Intelligence” olarak adlandırılan yapay zeka destekli bir versiyona sahip olacağı ve bu yeni özelliklerin iPhone 15 Pro altındaki cihazların desteklemeyeceği sızdırıldı.
MacRumors'un haberine göre Apple, iPadOS 18'in A10X Fusion çip kullanan 10,5 inç iPad Pro ve ikinci nesil 12,9 inç iPad Pro desteğini keseceği bildirildi. Altıncı nesil iPad de uyumluluk listesinden çıkarılıyor, ancak yedinci nesil iPad desteklenmeye devam ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi