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Haberler > Teknoloji > Apple yeni hesap makinesi makinesi uygulamasını tanıttı! Apple Pencil sayesinde yazarak toplama çıkarma mümkün

Apple yeni hesap makinesi makinesi uygulamasını tanıttı! Apple Pencil sayesinde yazarak toplama çıkarma mümkün

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple yeni hesap makinesi makinesi uygulamasını tanıttı! Apple Pencil sayesinde yazarak toplama çıkarma mümkün

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, dün gece WWDC 2024 etkinliğinde iPadOS 18'in yeni bir özelliği olan yeni hesap makinesi uygulamasını duyurdu.

Yeni tanıtılan hesap makinesi uygulaması, Apple Pencil desteği sayesinde artık matematiksel ifadeleri klavye ile yazmaları ya da Apple Pencil ile çizerken anında sonuç verebiliyor. 

Apple'a göre, yeni grafik özelliği sayesinde kullanıcılar bir denklem yazıp tek bir dokunuşla grafiğe ekleyebiliyor ve hatta aynı grafiğe birden fazla denklem ekleyerek aralarındaki ilişkiyi görebiliyor.

Apple yeni hesap makinesi makinesi uygulamasını tanıttı! Apple Pencil sayesinde yazarak toplama çıkarma mümkün - 1. Resim

APPLE HESAP MAKİNESİNDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Notlar uygulamasına matematik sekmesi eklenerek hızlıca yazdığınız denklemleri uygulamadan hesaplayabiliyorsunuz. Denklemleri tamamlamadan önce doğru sonucu görüntülemeyi kolaylaştırmak için tasarlanan temel ve bilimsel hesap makinesi uygulaması iPad uygulamasına dahil edildi.

Uygulama içerisine eklenen geçmiş özelliği sayesinde kullanıcılar eski hesaplamaları takip edebiliyorlar. Yeni getirilen birim dönüşümleri özelliği kullanıcıların uzunluk, ağırlık, para birimleri ve daha fazlasını hızlı bir şekilde dönüştürmelerine olanak tanıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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