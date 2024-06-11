Yeni tanıtılan iOS 18 ile birlikte artık Siri, ChatGPT'ye doğrudan erişebiliyor! Siz sorun o cevaplasın...

iPhone'ların mesajlaşma uygulaması yenileniyor! Kalın, altı çizili, italik ve yeni efektlere sahip...

iPhone'ların mesajlaşma uygulaması yenileniyor! Kalın, altı çizili, italik ve yeni efektlere sahip...

Dün gece gerçekleşen, Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) duyurulan en önemli özelliklerden bir tanesi Siri hakkındaydı. Artık sesli asistan ChatGPT'ye doğrudan erişerek soruları cevaplayabiliyor.

Apple, iPhone kullanıcılarının yıllardır kullandığı sesli asistanı olan Siri'yi yeniliyor. Artık sesli asistana sorulan soruları ChatGPT kullanarak kolayca cevaplayabiliyor.

Şirket, kullanıcıların yeni tanıtılan ChatGPT ile ortaklaşa çalışan özelliklerini kullanması için izin istiyor. Bu sayede Siri, araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan ChatGPT'nin görüntü ve metin anlama yeteneklerinden yararlanabiliyor.

Kullanıcılar artık Siri ile metin, belge, fotoğraf, PDF ve daha fazlasıyla ilgili sorular sorabiliyor.

SİRİ CHATGPT NASIL KULLANILIR?

ChatGPT, yeni tanıtılan kullanıcıların yazdıkları yazılara öneride bulunan yazma araçları uygulamasında da kullanılabiliyor. Compose ile kullanıcılar benzer şekilde ChatGPT görüntü araçlarına erişerek yazılarını tamamlayacak çeşitli stillerde görüntüler oluşturabilecekler.

Siri, GPT-4o'dan hesap oluşturmaya gerek kalmadan ücretsiz olarak kullanılıyor. Kullanıcıların yazdığı yazılar OpenAI ile paylaşılmazken, IP adresleri de gizleniyor. ChatGPT'ye abone olank işiler, ücretli özelliklere de Siri üzerinden erişebiliyorlar.