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Bahçeli rest çekmişti! AK Parti'den CHP ile ittifak açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bahçeli rest çekmişti! AK Parti&#039;den CHP ile ittifak açıklaması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesinin ardından MHP lideri Bahçeli, “AK Parti-CHP isteniyorsa, biz engel olmayız” diyerek rest çekmişti. Bahçeli'nin sözlerinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP ile ittifak açıklaması geldi. Çelik, "CHP ile ittifak kurmayacağız. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Meral Akşener, Özgür Özel ve Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le yaptığı görüşmelerin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen, “AK Parti-CHP isteniyorsa, biz engel olmayız” sözleri başkent gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli'nin sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi. Habertürk kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevaplayan Ömer Çelik, "CHP ile ittifak kurmayacağız. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecek, ne de bir ittifak kuracağız" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti genel başkanı olarak iade-i ziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra  Cumhur ittifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye suç ortağı ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi gelmiş oldunuz?

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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