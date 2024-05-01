MHP lideri Bahçeli’den Cumhur İttifakı ve Şimşek mesajı: Hiç kimse çalı dibi yoklamasın

MHP lideri Devlet Bahçeli kime “hain” dediğine açıklık getirdi, Cumhur İttifakı’nın geleceği ve Şimşek’le ilgili iddialara da noktayı koydu.

TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

HER türlü ayrımcılığın çözümü kız alıp kız vermektir. Anadolu’ya bakın anne Türk baba Kürt, baba Türk anne Kürt aileler vardır.

HİÇ kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanı’mızın her zaman arkasındayız.

CUMHUR İttifakı’nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var, Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak ve ayakta kalacaktır.

BEN bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Sayın Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin… İşte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır.

(İYİ PARTİ KURULTAYI) Neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz.

ÜÇ BEŞ belediye için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt oldu.

TÜRK vatandaşından kaldığı otelde 120 avro milliyet farkı alan sömürge kuklalarıyla görülecek işimiz vardır ve nefesimiz bunların siyasetteki ayaklarının ensesindedir.

NETANYAHU vakti ve saati geldiğinde Lahey’de yargılanacaktır. Lekeli ismi tarihe katil ve soykırımcı olarak geçecektir.

CUMHURBAŞKANI’MIZIN emeklerini yok saymak nankörlük ve namertliktir. Ne üzücüdür ki İsrail hükûmetindeki bakanlar ne diyorsa ülkemizde de aynısını dile getiren istismarcılar var.

İBB Başkanı’nın Hamas’a ‘terör örgütü’ iftirasını atması, jet yakıtı satışı iddiasını ortaya atanlarda rahatsızlık oluşturmadı. İBB Başkanı’nın sözleri akılla, izanla açıklanamayacak bir durumdur.

PKK’YA terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı’nın Hamas’a terör örgütü yaftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz? Siyasetin Jetgilleri neredesiniz? Niye konuşmuyor, neden üç maymunu oynuyorsunuz? Yoksa gizli saklı ilişkileriniz deşifre olur diye mi ürküyorsunuz?