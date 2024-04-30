Ferdi Tayfur şarkısıyla mesaj verdiği iddia edilmişti! Bahçeli ilk kez konuştu

Ferdi Tayfur'lu video ile mesaj mı verdi? MHP'den Bahçeli'nin o videosuna ilişkin açıklama

Ferdi Tayfur'lu video ile mesaj mı verdi? MHP'den Bahçeli'nin o videosuna ilişkin açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısıyla paylaşılan videosu hakkında ilk kez konuştu. Şarkıyla bazı mesajlar vermek istediği öne sürülen Bahçeli, "Bir şey söylemek istersen muhatabına doğrudan söylerim. Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi 'Hainsen diyorsam söyleyen sensin.' İşte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt ona. Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı. Görüntülerde Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısı da yer aldı.

MESAJ VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Videonun paylaşılmasının ardından söz konusu şarkı, sözleri nedeniyle Cumhur İttifakı'na ya da "AK Parti'ye bir mesaj olarak lanse edilmişti.

"ZORAKİ ANLAMLAR ÇIKARANLAR BENİ İYİ DİNLEYİN"

Bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, konuyla ilgili de sessizliğini bozdu. Bahçeli, "Videonun yayınlanmasından sonra zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirmelerde bulunanlar, polemik üretenler şimdi kulağınızı açın beni dinleyin. Adını bile hatırlamadığım ‘küsürat partisi’nin sözde başkanı… Kobanili Ahmet sen de özellikle dersini almalısın. Ne güzel söylemiş şair, ‘söz söylemek irfan ister anlamak izan." dedi.

"BİR ŞEY DEMEK İSTERSEM DOĞRUDAN MUHATABINA SÖYLERİM"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Bir şey söylemek istersen muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmanın, Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi 'Hainsen diyorsam söyleyen sensin'. İşte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt ona.

"BAKAN ŞİMŞEK'İN ARKASINDAYIZ"

Türkiye'de yerel halk yoktur. Türk milleti vardır. Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız.

"CUMHUR İTTİFAKI SONSUZA KADAR VAR OLACAKTIR"

Bazı gazete manşetlerine bakar mısınız? ‘Cumhur İttifakı’nda ipler koptu mu?’, ‘Devlet Bahçeli’den Mehmet Şimşek’e sert çıkış’, ‘Bahçeli Erdoğan’a savaş açtı’, ‘AK Parti-MHP kavgası yükleniyor…’ Türkiye’nin yeni bir siyasi iklime ihtiyacı var. İddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı’nın tasviyesine umut bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonsuza kadar var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur."