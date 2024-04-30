Bahçeli, İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? 'İhaneti tebrik etmek defterimizde yazmaz'

MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmediğine yönelik eleştirileri cevapladı. "Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenler var" diyen Bahçeli, "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" diye konuştu.

Geçtiğimiz cumartesi günü İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçilmişti.

"İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZİM DEFTERİMİZDE YAZMAZ"

Siyasi partilerden İyi Parti'ye tebrik mesajları ulaşırken, MHP ise sessiz kalmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında bu konuya açıklık getirdi.

"İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" ifadelerini kullanan Bahçeli, " Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenler var " diye konuştu.

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Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış yönetim değişmiştir. İç işlerine karışma hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmeli. MHP, 'Herkes tebrik etti siz neden etmediniz?' suçlaması ile karşılaşıyor. Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenler var. 104 parti var, her biri kongresini yapar. Tebrik eden olur olmayan var. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Fatsalı bir ailenin çocuğu olan Dursun Müsavat Dervişoğlu,1960 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitimini Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladıktan sonra 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne kaydoldu.

MHP’nin birçok kademesinde ve gençlik organizasyonlarında görevler üstlenen Dervişoğlu, 1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı, 1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.

2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu. 2011 Genel Seçiminde milletvekili adayı oldu.

2012'de Devlet Bahçeli ve Koray Aydın ile birlikte MHP Genel Başkanlığı için yarışan Dervişoğlu, seçimi kazanamadı.

2017'de İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde yer aldı.

2018'de 27. dönem İzmir milletvekili seçilen Dervişoğlu, 28. dönemde de milletvekilliğini sürdürüyor.