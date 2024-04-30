Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki:Hamas'a terör örgütü demek Gazze'ye sırt dönmek demek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında İBB Başkanı İmamoğlu'nun ABD basınına konuşmasını gündemine alarak "Bu şahsın ağzından PKK-YPG’ye karşı tek bir kelamın çıkmadığı acaba sadece biz mi duymadık. Hamas'a terör örgütü demek Gazze'ye sırt dönmek demek" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Siyaseti aklın rehberliğinde yorumlarsak, en isabetli karar budur. Yeni yüzyılda mutlu millet inancına el birliğiyle ulaşmalıyız. Dünyanın kaynadığı, coğrafyaların karıştığı günümüz şartlarında iç huzur ve toplumsal dayanışmayı üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimizdir. Bunu sorgulayan ve karalayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkması, Türkiye'nin küresel meselelerde ne diyeceği merak edilen bir ülke olmasıdır

İsrail'in Gazze'deki zulmünün takipçisi Türkiye'dir. 7 Ekim'den bu yana 35 binden fazla Filistinli kardeşimiz hayattan koparıldı. Batı Şeria tehlike altındadır.

BM, Filistin sorunun çözümünde acz içindedir. BM Güvenlik Konseyi 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki şartlar altında kurulmuştur. Kararlar 15 üyenin en az 9'unun onayıyla alınsa da daimi üyelerin veto hakkı bulunmaktadır. BM'de değişiklikler yapılması zorunludur. Bunun için 5 üyenin onayı gerekmektedir.

Netanyahu vakti ve zamanı geldiğinde Lahey'de yargılanacaktır. Bu cani mutlaka görevden uzaklaştırılmalı ve iki devletli çözüm yanlısı bir yönetim başa gelmelidir.

MUHALEFETE 'İSRAİL' ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanımız emeklerini yok saymak, nağmertliktir. İsrail kabinesinde görev alan bakanlar ne diyorsa aynısını ülkemizde dile getiren istismarcılar vardır.

Üç beş belediye almak, siyasi ihtiraslarını tatmin etmek için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir. Sultanahmet'e dilenip Ayasofya'da sadaka veriyorlar. Öyle insanlar vardır ki dışı hoş içi boştur. Biz siyaseti mertçe yaparız. Yalan ile yol alınmayacağını çok iyi biliriz.

İMAMOĞLU'NA HAMAS TEPKİSİ

İstanbul Belediye başkanının ABD’nin bir tv kanalına yaptığı açıklamalar, bu çerçevede Hamas’a terör örgütü iftirası atması ne hikmetse jet yakıcılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, İBB Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası yapıştırması, Siyonizmin değirmenine su taşımaktır.

Bu şahsın ağzından PKK'ya karşı tek kelam çıkmamasını acaba sadece biz mi duymadık. Hamas'a terör örgütü demesinin akılla uygun olmadığını düşünen sadece biz miyiz? Siyasetin Jetgilleri neredesiniz? Hamas'a terör örgütü demek cinayetleri onaylamak demektir. Hamas'a terör örgütü demek Gazze'ye sırt dönmek demektir.

Cumhurbaşkanımızla görüşmeden İstanbul Belediye başkanına koşan Almanya Cumhurbaşkanı’nın niçin böyle program akışına ihtiyaç duyduğu bizim nezdimizde soru işaretleriyle doludur. Döner edebiyatını kullanarak iç siyasete dahil olan CHP’li belediye başkanlarını ayağının tozuyla ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı’nın vermek istediği potansiyel mesajları şaibeli ve şüphelidir.

Türkiye'nin Kürt sorunu yok, bölücülük sorunu vardır.

Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. Irak ziyareti bu açıdan çok güçlüdür.

Uyarıyorum, Türkiye'de yerel halk yoktur Türk milleti vardır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız.

Ferdi Tayfur'un videosundan sonra zoraki anlam çıkaranla adını bile hatırlamadığım ‘küsürat partisi’nin sözde başkanı… Kobanili Ahmet sen de özellikle dersini almalısın. Ne güzel söylemiş şair, ‘söz söylemek irfan ister anlamak izan.’

Bir şey söylemek istersen muhattabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmanın, Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi “Hainsen diyorsam söyleyen sensin”. İşte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt ona.

GAZETE MANŞETLERİNİ OKUYARAK CEVAP VERDİ

Bazı gazete manşetlerine bakar mısınız? Kütük kafalılar baltayı sapa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır. Kobanili Ahmet senin de tedavi edilmeni tavsiye ediyorum.

İYİ PARTİ'YE TEBRİK POLEMİĞİ

Son günlerde İyi Parti'de gelişmeler olmuştur. İç işlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz diyerek yeni bir fitne yarattılar. Açıkça söylüyorum 104 tane siyasi parti var. Her biri kongresini yapar. Ben açıkça söylüyorum: Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun hepinizin huzurunuzda söylüyorum:

İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz.