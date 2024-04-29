Müsavat Dervişoğlu göreve geldi, Yomra Belediye Başkanı istifa etti

Akşener bedelini ödedi, bırakıp gitti... İyi̇ Parti̇ yoluna Müsavat Dervişoğlu ile devam edecek

Akşener bedelini ödedi, bırakıp gitti... İyi̇ Parti̇ yoluna Müsavat Dervişoğlu ile devam edecek

İyi Parti'de genel başkanlı koltuğuna Müsavat Dervişoğlu'nun oturmasıyla ilk istifa geldi. Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, partisinden istifa etti. Bıyık'ın "31 Mart’ta başarısızlığa yol açan politikanın yeni yönetimle devam edeceğini ve partinin başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İyi Parti'de yerel seçimlerdeki başarısızlık sonrası olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. Parti lideri Meral Akşener, aday olmayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan kurultayda Müsavat Dervişoğlu, 611 oyla yeni genel başkan oldu. Dervişoğlu seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti.

DİKKAT ÇEKEN İSTİFA

Gazeteci İsmail Saymaz, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan olmasının ardından Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın istifa kararı aldığını açıkladı.

Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kurultayda desteklediği Koray Aydın’ın kaybetmesi üzerine İyi Parti’den istifa kararı aldı.

'PARTİ BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK'

Bıyık, '31 Mart’ta başarısızlığa yol açan politikanın yeni yönetimle devam edeceğini ve partinin başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum' diyor."

İMAMOĞLU'NU HAVALİMANINDA KARŞILAMIŞTI

Bıyık, 11 Nisan'da Trabzon'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu havalimanında karşılamıştı.