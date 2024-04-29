Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Müsavat Dervişoğlu göreve geldi, Yomra Belediye Başkanı istifa etti

Müsavat Dervişoğlu göreve geldi, Yomra Belediye Başkanı istifa etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Müsavat Dervişoğlu göreve geldi, Yomra Belediye Başkanı istifa etti

Politika Haberleri

İyi Parti'de genel başkanlı koltuğuna Müsavat Dervişoğlu'nun oturmasıyla ilk istifa geldi. Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, partisinden istifa etti. Bıyık'ın "31 Mart’ta başarısızlığa yol açan politikanın yeni yönetimle devam edeceğini ve partinin başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İyi Parti'de yerel seçimlerdeki başarısızlık sonrası olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. Parti lideri Meral Akşener, aday olmayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan kurultayda Müsavat Dervişoğlu, 611 oyla yeni genel başkan oldu. Dervişoğlu seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti.

DİKKAT ÇEKEN İSTİFA

Gazeteci İsmail Saymaz, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan olmasının ardından Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın istifa kararı aldığını açıkladı.

Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kurultayda desteklediği Koray Aydın’ın kaybetmesi üzerine İyi Parti’den istifa kararı aldı.

'PARTİ BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK'

Bıyık, '31 Mart’ta başarısızlığa yol açan politikanın yeni yönetimle devam edeceğini ve partinin başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum' diyor."

İMAMOĞLU'NU HAVALİMANINDA KARŞILAMIŞTI

Bıyık, 11 Nisan'da Trabzon'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu havalimanında karşılamıştı.

Düzenleyen:  - Politika
Tahliye edilen Nihal Candan ilk kez konuştu, cezaevi günlerini anlattı! Dikkat çeken 'Seçil Erzan' detayı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor! Oy kaybının sebepleri 14 Mayıs’ta sunulacak - PolitikaErdoğan fatura için bu raporu bekliyor!Erdoğan-Özel görüşmesi nerede olacak? AK Parti'den açıklama geldi - PolitikaErdoğan-Özel görüşmesi nerede olacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'in görüşmesi öncesi dikkat çeken açıklama: Üç madde vazgeçilmez - PolitikaErdoğan ve Özel'in görüşmesi öncesi dikkat çeken açıklamaÖzgür Özel kardeşi hakkındaki gerçeği ilk kez açıkladı - PolitikaKardeşinin işsiz olduğunu açıkladıİyi Parti'nin kritik isimleri belli oldu - Politikaİyi Parti'nin kritik isimleri belli olduMeclis mesaisine 'yeni anayasa' ile başlıyor - PolitikaMeclis mesaisine 'yeni anayasa' ile başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...