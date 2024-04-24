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MHP'den Ferdi Tayfur'lu Devlet Bahçeli paylaşımı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anların videosu MHP'nin resmi hesabından paylaşıldı. Videoda Ferdi Tayfur’un ‘Söyleten Sensin’ şarkısı kullanıldı.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı. Videoda Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar yer alırken, Ferdi Tayfur’un ‘Söyleten Sensin’ şarkısı eklendi.

Paylaşıma herhangi bir not düşülmedi.

MHP'den yapılan paylaşımda kullanılan 'Söyleten Sensin' şarksının sözleri şöyle:

"Hep köle misali zincire vurdun
Ben sana dost oldum, sen düşman oldun
Sen beni kendine göre mi buldun?
"Hainsin" diyorsam söyleten sensin

Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin

"Canımsın" dedikçe kıymet bilmedin
Kazandıklarına değer vermedin
Sen belki bu kadar hiç sevilmedin
"Vefasız" diyorsam söylеten sensin

Sana söylediğim sözlеre kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin"

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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