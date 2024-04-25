Ferdi Tayfur'lu video ile mesaj mı verdi? MHP'den Bahçeli'nin o videosuna ilişkin açıklama

MHP'nin resmi X hesabından paylaşılan Devlet Bahçeli videosu çok konuşulmuştu. Videonun 'Cumhur İttifakı'na mesaj' olduğuna yönelik iddialara MHP'den cevap geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı. Görüntüler, Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısıyla birlikte paylaşıldı.

BAHÇELİ'NİN VİDEOSUNDAKİ MESAJ KİME?

Devlet Bahçeli'nin videosunda fon müziği olarak Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" isimli şarkı kullanılmıştı. Şarkı, sözleri nedeniyle Cumhur İttifakı'na ya da "AK Parti'ye bir mesaj olarak lanse edilmişti.

"MESAJ İTTİFAKA DEĞİL"

İddialara MHP'den cevap geldi. Tgrthaber.com.tr'ye konuşan MHP Genel Yardımcısı Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret.

''GÖNDERMENİN ALTERNATİF ADRESİ ORASI DA DÜŞÜNÜLEBİLİR''

"Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlamaya bir yani alternatif olarak söylüyorum."

DEM PARTİ İLE İLGİSİ YOK

Yalçın son olarak klibin "DEM Parti toplantılarında Türk Bayraklarının indirilmesine yönelik bir tavır" olabileceği yorumlarına da set çekerek "Evet, o işe çok tavırlıyız; o işi görüp de susanlara da tavırlıyız. Ama video ile ilgisi yok"