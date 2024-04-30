Mazbatasını alan Müsavat Dervişoğlu'ndan, Bahçeli'ye 'ihanet' cevabı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi. Dervişoğlu, "Orada bir kritik cümle var ‘hainlik’le ilgili. Ben onun partisinde 10 yıl il başkanlığı yaptım. Maksadını aşan ifadeler de kullanmadım. Üzerimde hakkı ve emeği var. Bir kişi öyle diye bir camianın da gönlünü kıramam." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, bu sabah partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ: İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZDE YOK

İyi Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmediğine yönelik eleştirileri cevapladı. "Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenler var" diyen Bahçeli, "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" diye konuştu.

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"POLEMİK İÇİN GELMEDİM BU MAKAMA..."

Bugün mazbatasını alan Dervişoğlu ise kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli'nin sözlerine de değinen Dervişoğlu, "Kendisi (Devlet Bahçeli) bir açıklama yapmış. Beni çok sayıda genel başkan arayarak tebrik etti. Yaptığı açıklamayı da özenle okudum. Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Karar kendilerinindir. Bazı beyanları var, bilmenizi istiyorum. Kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Ona bakarak hukuk oluşturursanız, daha önce kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Onun için söyleyebilir. Ben polemik yapmak için gelmedim İyi Parti Genel Başkanlığı’na... Bunun da böyle bilinmesini istiyorum.

"ONUN PARTİSİNDE 10 YIL İL BAŞKANLIĞI YAPTIM"

Arayanlar, tebrik edenler, etmeyenler... Bunların hepsiyle birlikte bir siyaset yolculuğu sürdürüyoruz. Polemiklerle gündemi meşgul etmenin de anlamı yok. Genel Başkanlığım döneminde her şey açık ve şeffaf olacak. Kime ne söyleyeceksem direkt söyleyeceğim. Gizemli ifadeler kullanmayacağım,, şaibeli işler de yapmayacağım. Bunu herkes bilsin. Orada bir kritik cümle var ‘hainlik’le ilgili. Ben onun partisinde 10 yıl aşkın il başkanlığı yaptım. Ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı maksadını aşan ifadeler de kullanmadım. Üzerimde hakkı ve emeği var. Türk siyasetinde bugün buralardaysak bu zamana kadar yaptığımız yolculukların önemli bir yeri var. Ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle diye bir büyük camianın da gönlünü kıramam."