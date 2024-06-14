Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuşan Murat Aci'nin eşi: Artık gülemeyecekler

Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuşan Murat Aci'nin eşi "Artık umudum tükenmeye başlamıştı. İnanamadım, şaşırdım. İlk uçağa binerlerken yüzlerinde gülümseme vardı. Hep o şekilde poz verdiler. Bundan sonra gülebileceklerini düşünmüyorum" dedi. Aci'nin babası ise "Onlara dünyaya dar edeceğimi söyledim. Biraz pasife aldılar" ifadesini kullandı.

İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." dedi.

Eylem Tok ve oğlunun ABD'den Türkiye'ye iade edileceklerini öğrenen Oğuz Murat Aci'nin eşi ve babası, sıcak gelişmenin ardından ilk duygularını gazeteci Uğur Alaattinoğlu'na anlattı.

Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci duygularını şöyle aktardı:

"UMUDUM TÜKENİYORDU"

Bayram öncesi bu haber bizi umutlandırdı. Kırmızı bültenden beri hiç ses yoktu. Çok mücadele verdik. Artık umudum tükenmeye başlamıştı. Bayram öncesi böyle bir haber aldık. İnanamadım, şaşırdım. Buruk da olsa bir mutluluk oldu.

"MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Yargılanma süreçleri olacak. Umarım o süreçte de her şey istediğimiz gibi olur. Hak ettikleri cezaları alırlarsa adalet yerini buldu diyebilirim. Şu an verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını aldık diyebilirim. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Bugüne kadar halk yanımızda oldu, sosyal medya da öyle. Siz de yanımızda oldunuz. Halkın yanımızda olacağından eminim. Herkesten mesajlar aldım, telefonlarımız susmuyor. Artık gülüp gezemeyecekler rahat rahat.

"BUNDAN SONRA ARTIK GÜLEMEYECEKLER"

İlk uçağa binerlerken yüzlerinde gülümseme vardı. Hep o şekilde poz verdiler. Bundan sonra gülebileceklerini düşünmüyorum. Bu konuda en azından rahatladım. Artık gülemeyecekler, bundan sonra onlar düşünsün.

Haklı savaşımızda bir nebze de olsa ilerleyebildik. Bu bayram en azından biraz daha içimiz rahat. Bundan sonra elimizden gelen her şeyi yapacağız. Adalet neyse yerini bulacak diyebileceğim. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edebileceğim.

"GÖZLERİNİN İÇİNE BAKIP KONUŞMAK İSTİYORUM"

Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceğini Habertürk'ten öğrenen Şükriye Aci, "Umarım bundan sonraki süreç de hızlı ilerler. Kendileriyle yüz yüze gelmek istiyorum. Gözlerinin içine bakıp, bir şeyler söylemek istiyorum.

Eylem Tok, annelik içgüdüsünden bahsederek kendi yaptıklarını savundu. Oğluna yaptıkları büyük ceza. Annelik vicdanına sığıp sığmadığını görmek istiyorum. Türk adaletine güvenmek istiyorum. Burada da umarım en ağır şekilde cezalandırılırlar da biz daha mutlu oluruz" diye konuştu.

BABASI ÖZER ACİ: BİZİ PASİFE ALDILAR

Her şeyden önce sevinçliyiz. Basının sayesinde bu noktaya ulaştık. Sizlerin sayesinde bu noktadayız. Eninde sonunda yakalanacaklarını biliyordum. Hep çağrımda 'Eylem hanım adalete teslim ol' dedim. O elinde kelepçeli gelmeyi tercih etti. Avukatlarımız hazır. Davaya girecek. Onlara dünyaya dar edeceğimi söyledim. Biraz pasife aldılar. Parayla bir yere varamayacaklarını anlamaları gerekir.

"115 GÜNDÜR ACI ÇEKİYORUZ"

Haberi öğrendiğimde, açıkçası sırtımda yük vardı, o az da olsa indi. Yüreğimize az da olsa su serpildi. Mutlu olduk, sevinç gözyaşı döktük. Her şeyden önce insanız. 115 gündür acı çekiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Bir su serpen yok. Ama bu mücadelede yalnız değildim. Kamuoyu, sizler, basın, devlet büyükleri hep yanımda olduklarını hissettirdiler. Eylem Hanım, pes ederler diye duyguya kapıldı zannediyorum. Bu bir başlangıç. Sabretmeye devam edeceğim. Yargılanacaklar, ceza da alacaklar. Zaman gösterecek bunları.

"O BİR PLANLA HAREKET EDİYOR BEN BİRKAÇ PLANLA"

Her gün mezara gidiyorum. O günkü basın açıklamasında da kısa bir süre içerisinde ya yakalanacağını ya Türkiye'ye geleceğini dile getirmiştim. His olarak konuşuyordum. Benim dediğim oldu. Bugüne kadar ne söylemişsem, ne düşünmüşsem her şey doğru çıktı. Bu da doğru çıktı. Eminim ki doğru yoldayım. Mücadeleme devam edeceğim, pes etmiyorum. İade ederler etmezler, hiç sıkıntı yok. O bir planla hareket ediyor, ben birkaç planla hareket ediyorum. A şıkkı olmayınca B şıkkına geçiyorum. Dedektif gibi takip etmeye çalışıyorum.