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Yazar Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok ABD'de yakalandı!

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazar Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok'un ABD'de yakalandığını duyurdu. Tunç, "Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından açıklama yaparak, yazar Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok'un ABD'de yakalandığını duyurdu.

EYLEM TOK VE OĞLU YAKALANDI

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."

Yazar Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok ABD'de yakalandı! - 1. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ‘imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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