Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Bir sonraki durakları İngiltere mi?

Ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'un İngiltere'de yayınevi sahibi olduğu ortaya çıktı. 17 yaşındaki firari oğlunun ise iki masal kitabı olduğu belirlenirken Tok'un oğlunun kitaplarını bastırıp parasını ödemediği açıklandı. Öte yandan İngiltere'de çalışma ve oturma izni olan yazarın, yeni kaçış güzergahının İngiltere olması üzerinde duruluyor.

İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hızla gittiği aracıyla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C., annesi yazar Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Eylem Tok’un İngiltere’de yayınevi sahibi olduğu ortaya çıktı.

BAŞKA ÜLKEYE GİTMELERİ İÇİN ENGEL YOK

Ceza Hukukçusu Adem Sözüer, hem diplomatik yollardan, hem de İnterpol aracılığı ile Türkiye’ye iadesi istenen anne oğulun, New York’un en ünlü caddesinde deşifre olmalarının ardından başka ülkeye gitmelerinin önünde hukuki bir engel görünmediğini belirtti:

“ABD’de tutuklama kararı verilmediği sürece istediği yere gidebilirler. ABD’nin uygulamasında ise böyle bir suçtan dolayı yargılama çok istisnai bir durum. Ancak İnterpol araması söz konusu olduğunda bir başka ülkeye geçişleri engellenmiş olur”

İNGİLTERE'DE YAYINEVİ ÇIKTI

İngiltere’de çalışma ve oturma izni olduğu öğrenilen Eylem Tok’un İngiltere ile temasları son birkaç yıla dayanıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Londra Kitap Fuarı’na Türkiye’den katılan tek yazar’ başlığı ile basında haber olan Tok’un yayınevi Great Portland Street’de bulunuyor.

17 YAŞINDAKİ İKİ MASAL KİTABI VAR

Yazdığı çocuk kitaplarını Türkiye’de İngilizce olarak bastırıp Londra’ya gönderen Eylem Tok’un yayınevinin basımları arasında oğlu T.C’nin 17 yaşındayken yazdığı 2 masal kitabı bulunuyor.

KİTAP BASTIRIP PARASINI ÖDEMEMİŞ

Oğlunun adı ile Beyoğlu’nda bir medya şirketi de bulunan Eylem Tok’un kitaplarını düzenli olarak bastırdığı Göktürk’teki baskı ve kopyalama merkezi ile de davalık olduğu ortaya çıktı.

İşletme, Tok’un oğlunun imzası ile çıkan masal kitapları ile Eylem Tok’un kitaplarının basım maliyeti olan 25 bin TL’yi tahsil etmediği için Eylem Tok’a dava açtı.

"KİTABI GÖLGE YAZARA YAZDIRDI"

Baskı ve kopyalama merkezine basım maliyetini ödemeyen Eylem Tok kitapları İngiltere’ye yolladı. 25 bin TL’lik fatura için arabulucuya başvurdu ancak ödemeyi yine yapmadı. Yayın dünyasına hızlı bir giriş yapıp, bestseller listesine giren Eylem Tok’un kitaplarını gölge yazara yazdırdığı da iddialar arasında...

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te iddiaya göre; yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğulun ertesi gün İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.