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Haberler > Gündem > ABD'de görüntülenmişlerdi! Eylem Tok davasında gözlerin çevrildiği baba Bülent Cihantimur adliyede

ABD'de görüntülenmişlerdi! Eylem Tok davasında gözlerin çevrildiği baba Bülent Cihantimur adliyede

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpultan'da yaptığı kazada bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu ile birlikte ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hızlı kullandığı Porsche otomobil ile 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C., annesi yazar Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, baba Bülent Cihantimur, 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye geldi. Dosyada şu ana kadar tutuklanan tek kişi ise T.C.'yi ve Eylem Tok'u havalimanına bıraktığı iddia edilen aile çalışanı oldu.

ABD'de görüntülenmişlerdi! Eylem Tok davasında gözlerin çevrildiği baba Bülent Cihantimur adliyede - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te iddiaya göre; yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğulun ertesi gün İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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