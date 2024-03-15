Acılı anne, Eylem Tok'un New York’taki fotoğraflarının ardından konuştu: O sırıtışları görünce içim cız etti

Porsche ile bir kişinin ölümüne sebep olan oğluyla ABD’ye kaçan Eylem Tok, New York’ta görüntülendi. Ölen gencin ailesi evlat acısı yaşarken, firari anne oğulun Amerika’da keyif sürmesi tepki çekti. Kazada ölen Oğuz Murat Aci'nin ailesi ise bu fotoğraflar karşısında bir kez daha yıkıldı. Konu ile ilgili konuşan acılı anne: O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara.

İstanbul Eyüpsultan'da, yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Porsche marka araçla yol kenarındaki ATV'lere çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Haberi aldığı gibi olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırdı. Türkiye'nin konuştuğu aile ile ilgili skandallar bitmedi. Eylem Tok olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda “Vicdanım sızlıyor” ifadelerini kullanmıştı, yaptığı ile söyledikleri çelişti. Anne-oğul New York’ta güle oynaya dolaşırken görüntülendi, fotoğraflar büyük tepki topladı.

İSTANBUL'DA GÖZYAŞI AMERİKA'DA SEFA!

İkiliyi Manhattan’ın yukarı batı yakasındaki 57’nci Sokak’la 6’ncı Bulvar’ın köşesinde gören bir Türk vatandaşı firarilerin fotoğraflarını çekti. Kendisi de eski bir medya çalışanı olan Gözde G. adlı Türk vatandaşı, rahat tavır sergileyen ikiliye yaklaşıp “Oooo, keyifleriniz yerinde, maşallah” diye seslendi.

Ancak, firari anne ile oğul Gözde G’ye hiçbir şey söylemiyor. Sadece gülümseyerek durdurdukları bir taksiye binip bölgeden uzaklaşıyor.

ACILI ANNE: O GÜLÜŞ BENİ KALBİMDEN BIÇAKLADI

New York’ta çekilen fotoğraflar, kazada oğulları Oğuz Murat’ı kaybeden Aci ailesinin üzüntüsüne üzüntü ekledi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Anne Pervin Aci, “Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara” dedi.

"O SIRITIŞLARI GÖRÜNCE İÇİM CIZ ETTİ"

Anne Pervin Aci’nin fotoğrafta en çok takıldığı yer Eylem Tok ve oğulun yüzündeki gülüş oldu. “Gülüyorlar ya, akıllarından şüphelendim ben” diyerek başladı konuşmaya: “Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara. Biliyoruz 2 gün yatacak 3’üncü gün çıkacak o çocuk. Ama bir gün yatmasını istiyorum. O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum. Oğlu hapse girince, o ilk gece göreceğim anneyi. Ben 14 gündür oğlumu göremiyorum. Böyle bir vicdan olur mu? Gülmesini değil benim gibi ağlamasını istiyorum. Getirsin o çocuğu bana versin hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim. O anne oğluna düşman. Dışarı atmışlar çocuğu, vermişler iki tane arabayı. Kimin var 16-17 yaşında. Ama Türkiye’yi beğenmiyorlar, Türkiye’nin adaletine güvenmiyorlar. Saçımı süpürge ettim çocuklarımı okutayım diye. Biz çok güzel çocuklar yetiştirdik.”



"BİZ AYAKTA DURMAYA ZORLANIYORUZ, ONLAR GÜLÜCÜK SAVURUYOR"

Özer Aci fotoğrafları gördükten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: Çok üzüldüm. Benim oğlum mezarda, biz ayakta durmakta zorlanıyoruz ama onların neşeleri yerinde. Gülücükler savuruyorlar. İnsanlık adına üzüldüm. Ama şunu bilsinler bu resmi çeken vatandaş benim tarafımda. Her şeyden önce burnunun dibine kadar yaklaştığımı bilsin. Birkaç gün önce oğlum Oğuz’un kuzeni Silivri’de elim bir trafik kazasında vefat etti. Kamyon sürücüsü serbest bırakıldı. Eminim şu 14 günlük sürede kendi çocuğu da serbest bırakılırdı. Ben ona da razıyım. Eylem Tok’un annesi dolaylı olarak bugün taziyeye geleceğini söyledi. Biz de ‘Kızını ve torununu adalete teslim ettiği gün gelsin’ dedik. O anne eğer üzgün olsaydı benim yanımda olurdu, çocuğunu adalete teslim ederdi. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Son gülen biz olacağız.”