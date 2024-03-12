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Firari yazar Eylem Tok ve oğluna dair yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Firari yazar Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza sonrasında yazar Eylem Tok, kazaya karışan oğlu T.C.'yi önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçırmıştı. Adalet Bakanlığı bugün firari yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. için iade talebi yaparken, Tok ve oğlunun yurtdışına kaçmasına yardım eden kişi tutuklandı.

TOK VE OĞLU'NU KAÇIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eylem Tok ve oğlu T.C. için yapılan soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan ve olay günü şüpheli Eylem Tok ile suça sürüklenen çocuk T.C.'yi havalimanına götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ayşe Ceren S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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