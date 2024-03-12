Soruşturma kamu görevlilerine de sıçradı: Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi

Adalet Bakanlığı, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı. Eylem Tok'un oğlunu 3 saat gibi kısa bir sürede yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunduğu için anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığı da araştırılıyor.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma genişliyor.

Adalet Bakanlığı, ölümlü kazaya neden olan oğlunu önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok ve oğlunun iadesi için talepname hazırlandığı açıklandı.

1 HAFTA İÇİNDE İLETİLECEK

İade süreciyle ilgili, 7 Mart Perşembe günü ABD müsteşar yardımcısı ile toplantı yapıldı. Ertesi gün ise Türkiye, talep edilen dosyaları iletti. Habertürk'ün aktardığına göre, tutuklanması amacıyla yapılan geçici talebin ardından iade talepnamesinin yazımına başlandı.

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği, belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi.

2 AYRI SÜREÇ İŞLEYECEK

Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek. Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.

SORUŞTURMA KAMU GÖREVLİLERİNE DE SIÇRADI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi. Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.