Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada yeni detay! Her yerde aranan kayıp telefon bulundu

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun Eyüpsultan'da yaptığı ölümlü trafik kazasına dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Kaza mağdurlarından birinin kaybolan cep telefonu bulundu.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., Göktürk'teki Belgrad orman yolunda 5 kişiye çarptı. 17 yaşındaki T.C., ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Kazanın ardından sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok Mısır'a kaçtı, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istendi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, kazaya dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

MAĞDURUN CEP TELEFONU BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etti.

TELEFON ARAÇTAN ÇIKTI

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirledi.

Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.