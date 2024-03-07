Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi yazar Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılan Timur Cihantimur'un yine annesi ile beraber ABD'ye kaçtıklarını, ABD’den iadeleri için çalışmaların başladığını açıkladı.

Ünlü doktor Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok’un oğulları Timur Cihantimur, lüks aracıyla yarış yaparken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne neden olmuştu.

Kazanın ardından polislerden önce olay yerine gelen Eylem Tok oğlunu Mısır’a kaçırmıştı.

ABD'YE KAÇTILAR

İkilinin Mısır'dan ABD'ye geçtikleri tespit edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, iade sürecinin devam ettiğini belirterek, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

GEÇİÇİ TUTUKLAMA TALEBİ

Bakan Yılmaz Tunç açıklamasından şu ifadeleri kullandı;

"01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

02.03.2024 tarihinde saat 03:50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir.

İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."