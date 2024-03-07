1 kişinin ölümüne neden oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi

İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden 16 yaşındaki T.C ile annesi yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Anne ve oğlu için kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T'nin hastaneye kaldırılmıştı.

MISIR'A KAÇTILAR

Yaralılardan O.M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti. Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.