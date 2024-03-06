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Yazar Eylem Tok cinayet gibi kazanın faili oğlunu Mısır’a kaçırmıştı! Bakan Tunç açıkladı: İadesini talep ettik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yazar Eylem Tok cinayet gibi kazanın faili oğlunu Mısır’a kaçırmıştı! Bakan Tunç açıkladı: İadesini talep ettik
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, lüks aracıyla 5 kişiye çarpmış, korkunç kazada bir kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Eylem Tok oğlunu Mısır’a kaçırırken Adalet Bakanı Tunç'tan olaya ilişkin ilk açıklama geldi.Bakan Tunç, Mısır makamlarıyla irtibata geçerek Timur Cihantimur'un iadesini talep ettiklerini söyledi.

Ünlü doktor Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok’un oğulları Timur Cihantimur, lüks aracıyla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne neden olmuştu.

Kazanın ardından Eylem Tok oğlunu Mısır’a kaçırmıştı.

Daha sonra yaptığı açıklamada ise tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu annelik iç güdüsüyle oğlunu kaçırdığını söylemişti. 

Cinayet gibi kazada Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten Bakan Tunç, "Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. Mısır'dan iadesini talep ettik." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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