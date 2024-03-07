Eylem Tok'tan skandal savunma: Oğlum pırıl pırıl bir çocuk

İstanbul'da ölümlü trafik kazasına karışan 17 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok, skandal bir savunmaya imza attı. Tok, oğlunun 'pırıl pırıl' bir çocuk olduğunu söyleyip "Kaçırmak yok. Bugün olsa yine yaparım. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var. Aileler yanıyor. Büyük bir ateş var, biraz hafiflesin. Yani kana kan olmasın" deyip her an dönebileceğini söyledi.

Türkiye, Eyüpsultan'daki ölümlü trafik kazasını konuşuyor. Geçtiğimiz hafta yol kenarındaki 3 ATV'ye çarpan 17 yaşındaki sürücü T.C. bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

'KAÇIRMA YOK'

Kazayla ilgili Yılmaz Tunç'tan da dün akşam saatlerinde bir açıklama geldi. Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı" ifadelerini kullandı.

Oğlunu kaçıran anne Eylem Tok Star Ana Haber'e konuştu. 'Kaçırma yok' diyen anne Tok pişkin savunmasına devam ederken oğlu için de, 'pırıl pırıl bir çocuk' ifadelerini kullandı.

EYLEM TOK'TAN SKANDAL SAVUNMA

İşte annenin kendini savunduğu o sözler;

17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk var. Ben bir anneyim. Zaten bir kaza bu kaza. Kaçırmak yok. Bugün olsa yine yaparım. Ben yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Ben orada oğlumu korumak zorundayım. Ben oraya gittiğimde çocuklar vardı. Onları aldım siteye götürdüm. Herhangi bir durumda kaçacağım bir durum yok.

'KANA KAN OLMASIN DİYE GİTTİK'

Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var. Aileler yanıyor. Büyük bir ateş var, biraz hafiflesin. Yani kana kan olmasın. Biz yurt dışına çıkarken asla ve asla bir ölü olduğunu bilmiyorduk. Bilsem çıkar mıyım ya.

'HER AN DÖNEBİLİRİM'

Ben her ana dönebilirim. Şu anda dönebilirim. Ben sadece çocuğumun güvende, adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok. Biz bu çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak.'