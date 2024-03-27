Türkiye'nin konuştuğu kazada acılı baba konuştu: Eylem Tok'un kaçırdığı oğlu aynı bölgede 5 kez hızdan ceza yemiş

Ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduktan sonra, annesi yazar Eylem Tok'un önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırdığı 17 yaşındaki T.C. ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, T.C.'ye birkaç ay önce katliam gibi kazanın meydana geldiği bölgede 5 kez aşırı hızdan ceza kesildiğini söyledi.

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart tarihinde ehliyetsiz kullandığı lüks araçla, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen katliam gibi kazada yeni bilgiler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, olayın ardından adeta dedektif gibi iz sürdü. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Acılı baba, T.C.'ye kazadan birkaç ay önce aynı lüks araçla yine aynı bölgede 5 sefer aşırı hızdan ceza kesildiğini söyledi.

Özer Aci'nin açıklamaları şöyle:

"T.C. ile aynı okulda okuyan bir kızımızın annesi, bir aile dostumuzun arkadaşı. Kız, T.C.'nin her gün okula arabayla geldiğini söylüyor annesine. Biz de yaptığımız araştırmalarda, oğlumun ölümüne neden olan olaydan birkaç ay önce aynı lüks araç yine aynı bölgede 5 sefer ceza yemiş. Büyük olasılıkla çocuk yiyor bunları. Cezaların detayına ulaşamadık ama hız cezası olduğu belli, yüksek miktarlarda ceza yazılmış. Ödeme tarihlerini de gördük, 8’inci ya da 10’uncu aydı. Yani görülüyor ki bu araç bu çocuğa tahsis edilmiş. Oğlumuz hiçbir zaman geri gelmeyecek. Ancak onu hayattan koparan, onu bizden, eşinden, çocuğundan koparan 17 yaşındaki T.C.'nin adalete teslim olmasını istiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart günü ehliyetsiz kullandığı lüks otomobille, yol kenarında ATV’leri bozulan 5 kişiyi ezip Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C., olaydan birkaç saat sonra annesi yazar Eylem Tok tarafından Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırılmıştı.

T.C.'nin babası Bülent Cihantimur hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile karakola imza atma yükümlülüğü getirilmişti. T.C. ile annesini kaçtıkları sırada havalimanına götüren çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu ise tutuklanmıştı.