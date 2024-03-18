Oğuz Murat Aci'nin kuzenini öldürmüştü! O sürücü hakkında yeni gelişme

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Mart 2024 23:31 - Güncelleme: 18 Mart 2024 23:56 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlunun yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi, 10 gün arayla ikinci bir acıyı yaşadı. Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazasında hayatını kaybetti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tır sürücüsü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.