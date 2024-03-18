Oğuz Murat Aci'nin kuzenini öldürmüştü! O sürücü hakkında yeni gelişme
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlunun yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi, 10 gün arayla ikinci bir acıyı yaşadı. Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazasında hayatını kaybetti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tır sürücüsü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden S.A. ve Anıl Aci'nin içinde bulunduğu otomobil arızalandı. Otomobildekiler, aracı emniyet şeridine çekerek aşağıya indi.
Bu esnada aynı yönde ilerleyen S.İ. idaresindeki tır önce otomobile, ardından Anıl Aci'ye çarptı. Korkunçkaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI
Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alınan S.İ, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hayatını kaybeden Anıl Aci'nin, Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı