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Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den deport edilme ihtimali var mı? İşte Türkiye ve ABD arasındaki anlaşma

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Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur&#039;un ABD&#039;den deport edilme ihtimali var mı? İşte Türkiye ve ABD arasındaki anlaşma
Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Timur Cihantimur, Haber

Güncel Haberleri

Eylem Tok, yaptığı kazayla bir kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçırdı. Kırmızı bültenle aranan anne-oğulun Türkiye'ye iade edilip edilmeyecekleri merak konusuydu. Av. Dr. Candaş Gürol, Türkiye ve ABD arasında 1980 yılında suçluların iadesine yönelik yapılan anlaşmanın detaylarını değerlendirildi.

Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart'ta İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Anne Eylem Tok apar topar oğlunu önce Mısır'a, ardından da Amerika'ya kaçırdı.

Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den deport edilme ihtimali var mı? İşte Türkiye ve ABD arasındaki anlaşma - 1. Resim

INTERPOL VASITASIYLA İADELERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, 7 Mart'ta anne ve oğlun hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri talep edilmişti.

Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den deport edilme ihtimali var mı? İşte Türkiye ve ABD arasındaki anlaşma - 2. Resim

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilemeyeceği merak edilirken, Eylem Tok'un pasaport süresinin 24 Kasım 2024'te bitecek olması da soruları beraberinde getirdi.

Sabah'ın haberine göre; Yüksek lisans tezinde "Milletlerarası Ceza Hukuku'nda Adli Yardımlaşma" konusunu ele alan hukukçu Av. Dr. Candaş Gürol, anne-oğula çıkarılan kırmız bülten kararına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den deport edilme ihtimali var mı? İşte Türkiye ve ABD arasındaki anlaşma - 3. Resim

ABD İLE İADE ANLAŞMASI VAR MI?

İade prosedürünün Milletlerarası Ceza Hukuku'nun en çetrefilli konularından biri olduğuna değinen Gürol, "Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması var. Bu anlaşma 1980 yılında iç hukuka ve kanuna uygun imzalanmıştır. Anlaşma halen yürürlükte ve bağlayıcıdır" dedi.

Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den deport edilme ihtimali var mı? İşte Türkiye ve ABD arasındaki anlaşma - 4. Resim

"ABD KENDİ VATANDAŞINI DA İADE EDEBİLİR"

İadeyi gerçekleştirecek devletin kendi vatandaşı olan kişileri iade etmemesi hususundan da bahseden Av. Dr. Candaş Gürol, ABD ile aramızdaki anlaşmanın 4. maddesinde de tarafların kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamayacağını belirtti.

Gürol, "4. maddenin devamında; ABD özel olarak uygun bulursa kendi vatandaşını da iade edilebiliyor. Yani şüpheli iadesine teknik anlamda bir mani olmadığı görüşündeyim" şeklinde konuştu.

EYLEM TOK DEPORT EDİLECEK Mİ? PASAPORT SÜRESİ KASIMDA BİTİYOR

Oğlunu yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok'a çıkarılan kırmızı bülten hakkında konuşan Gürol, 1 yıl hürriyeti bağlayıcı hapis ve fazlasını gerektiren hallerde iade işleminin yapılabileceği söyledi.

Eylem Tok'un Kasım 2024'te pasaport süresinin dolması konusunda ne gibi durumların yaşanacağına ise "Eylem Tok, pasaportunun süresinin dolmasıyla birlikte seyahat belgesi geçersiz olan kişi statüsünde yer alacak. ABD tarafından deport edilebilir" diyerek deport prosedürlerinin iadeden farklı olduğunu ve şüphelinin ABD'de rahat bir şekilde kalmasına engel olacağını söyledi...

Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den deport edilme ihtimali var mı? İşte Türkiye ve ABD arasındaki anlaşma - 5. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
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