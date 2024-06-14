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Erdoğan talimat vermişti! Bakan Şimşek-CHP buluşması için tarih belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erdoğan talimat vermişti! Bakan Şimşek-CHP buluşması için tarih belli oldu

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesinde ekonomi alanında istişareler için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP heyeti ile temas kurması için talimat vermişti. CHP heyetinin Bakan Şimşek ile görüşeceği tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 18 yılın ardından ziyaret ettiği CHP'de, Özgür Özel ile ekonomi başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli konularda temas kurdu. Erdoğan görüşmede CHP'nin ekonomi alanında bilgilendirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e talimat vermişti. CHP heyetinin Bakan Şimşek ile yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu.

BAKAN ŞİMŞEK CHP HEYETİNİ BİLGİLENDİRECEK

Sözcü'de yer alan habere göre CHP heyeti bayram tatilinin ardından 24 Haziran Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i ziyaret edecek.

Görüşmede CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir olacak.

 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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