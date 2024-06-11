Emekli maaşı, asgari ücret, çay ve hububat fiyatları... Özel'den Erdoğan'a zam talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yılın ardından CHP'yi ziyaret etti. Erdoğan-Özel görüşmesine dair CHP kaynaklarından ilk bilgiler geldi. Özel görüşmede emekli maaşının 17 bin TL'ye çıkarılmasını ve asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. 18 yıl sonra gerçekleşen ziyarette yeni anayasadan ekonomik konulara, terörle mücadeleden Filistin meselesine kadar birçok konu masaya yatırıldı. AK Parti'den yapılan Erdoğan-Özel görüşmesinin "güçlü bir mesaj" olduğu vurgulanırken, CHP'den yapılan açıklamada vatandaşın sorunlarının dile getirildiği aktarıldı.

GEZİ, SİNAN ATEŞ, KAYYUMLAR GÜNDEME GELDİ

Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından CHP MYK toplantısı yapıldı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklama yaptı. Yücel, "Gezi, Sinan Ateş cinayeti, Şenyaşar Davası ve kayyumlar gündeme getirildi. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'nın Ayşe Ateş'e randevu vermesini çok olumlu ve doğru bulduğunu kendisine ifade etti" dedi.

Erdoğan-Özel görüşmesinin demokrasisi açısından son derece önemli bulduklarını ifade eden Deniz Yücel, "İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE MUTLAKA ZAM YAPILMALI

Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini, üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi." dedi.

ACI RECETE DAR GELİRİLERE ÖDETİLEMEZ

CHP kaynakları, emeklilere, asgari ücretlilere zam yapılmayarak, tarım ürünlerine maliyetin altında alım fiyatları açıklanarak, krizin maliyetinin sadece yoksullara yüklenmesini, acı reçetenin dar gelirlilere ödetilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

ADALETLİ BİR VERGİ SİSTEMİ GETİRİLMELİ

Tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirten Özel, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis’in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydetti.

Özel, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

YENİ ANAYASA'DAN ÖNCE ANAYASA'YA UYUM ŞART

Özel’in görüşmede, yeni anayasa konusunun bugün yakıcı sorunlar yaşayan toplumun temel beklentileri arasında yer almadığını, bu konuda bir toplumsal mutabakat oluşması gerektiğini, yeni anayasa meselesinin tartışılması için önce mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun şart olduğunu ifade ettiği aktarıldı.