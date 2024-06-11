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18 yılın ardından gelen görüşme: Erdoğan'dan CHP'ye iadeiziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'nde. Erdoğan'ı CHP lideri Özel ağırladı. Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu. Saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde başlayan görüşme 1.5 saat sürdü..

CHP MERKEZİ ÖNÜNDE CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU

CHP Genel Merkezi'nin önüne Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı. Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkili görüşme öncesi Genel Merkez önünde poz verdi.

18 yılın ardından gelen görüşme: Erdoğan'dan CHP'ye iadeiziyaret - 1. Resim

18 yılın ardından gelen görüşme: Erdoğan'dan CHP'ye iadeiziyaret - 2. Resim

18 YIL SONRA TARİHİ BULUŞMA

Görüşme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 12'nci katta bulunan makam odasında gerçekleşti. 18 yılın ardından gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. 

Erdoğan'a Mustafa Elitaş eşlik etti.

ÖZEL EL SALLAYARAK UĞURLADI

Görüşmenin ardından herhangi bir basın açıklaması yapılmadı. Özgür Özel çıkışta Erdoğan'ı nezaketen makam aracına kadar uğurlayıp el salladı. Özel görüşmenin ardından MYK'yı topladı.

İŞTE GÖRÜŞMEDEN KARELER

Erdoğan-Özel görüşmesinden kareler geldi.

18 yılın ardından gelen görüşme: Erdoğan'dan CHP'ye iadeiziyaret - 3. Resim

18 yılın ardından gelen görüşme: Erdoğan'dan CHP'ye iadeiziyaret - 4. Resim

18 yılın ardından gelen görüşme: Erdoğan'dan CHP'ye iadeiziyaret - 5. Resim

EN SON BAYKAL'I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan en son 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen görüşmede dile getirilen gündem maddeleri, bugünkü görüşmenin de gündemleri arasında yer alıyor.

CHP Lideri Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini ifade edecek.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden olan Gezi Davası tutukluları, yargı kararları ve kayyum konularında da CHP’nin talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek. Şenyaşar Ailesi de Özel’in dosyasında bulunacak.

Özel, “Anayasa’nın bağlayıcılığı” vurgusu yapacak. Kayyım uygulamasına eleştiriler de iletilecek.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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